„Absoluter Traum“: Einheimische verraten ihre liebsten Reiseziele in Österreich

Von: Julian Mayr

Berge, Seen, Städte: Österreich scheint voller Reisedestinationen zu sein. Die Auswahl kann überfordern. Doch nun enthüllen Kenner:innen ihre Lieblingsorte.

Urlaub in Österreich klingt verlockend. Aber wohin ist die Frage, gibt es hierzulande doch so viele schöne Orte. In die größeren Städte Wien, Salzburg oder Innsbruck oder die Tourismus-Hotspots in Tirol oder Kärnten reisen kann jede:r. User:innen auf Reddit jedoch geben Einblick in die beste Reise, die sie jemals in Österreich unternommen haben.

1. All-inclusive in Kärnten

2. Ab in den Grand-Canyon Österreichs, oder einfach nur nach ... Linz?

3. Warum nur einen See ansehen, wenn man drei Seen sehen kann?

4. Darüber lässt sich streiten. Aber es gibt auch die Lienzer Dolomiten, im bescheidenen Osttirol

5. Hoch hinaus auf den Hochkönig

6. Drei Bundesländer, drei Tipps

7. Das mit der Erdkrümmung lassen wir mal dahingestellt. Der Weissensee ist aber ohne Zweifel ein Juwel

8. Traunsee geht immer

9. Aktivurlaub in Salzburgs Bergen

10. Etwas für weniger Aktive

11. Mag da etwa jemand St. Pölten nicht?

12. Das beste kommt zum Schluss

