Krass: Darum sollten Sie Klos mit solchen Kleiderhaken meiden

Polizei warnt

+ © Facebook/MCSO - Florida Keys Um diese Kleiderhaken sollten Sie einen großen Bogen machen. © Facebook/MCSO - Florida Keys

Florida - Jede Frau freut sich über Kleiderhaken in Toiletten. Sie sind ja auch wirklich praktisch. Um diese Kleiderhaken sollten Sie allerdings einen Bogen machen.

Vor einigen Monaten warnte die Polizei in Florida ausgerechnet vor Kleiderhaken in öffentlichen Toiletten. Sie wundern sich? Nicht mehr lange.

Die bestimmte Art von Kleiderhaken, auf die die Polizei aufmerksam machen wollte, tauchte vermehrt in WCs in Florida auf und war natürlich kein gewöhnliches Modell.

Die Kleiderhaken, um die es geht, enthalten nämlich eine eingebaute Kamera, die auf Bewegung reagiert. „Wie ekelhaft“, schreibt eine Facebook-Nutzerin unter dem Post der Polizei.

Die Kleiderhaken gibt es bei Amazon zu kaufen - fragt sich nur, wer so etwas kauft? Sie sollten sich jedenfalls gut überlegen, ob Sie eine Toilette benutzen, in der Sie einen solchen Gegenstand auffinden. Am besten aber, Sie rufen gleich die Polizei.

lg