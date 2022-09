Gangsta‘s Paradise: US-Rapper Coolio mit 59 Jahren gestorben

Von: Susanne Kröber

Sein Hit „Gangsta‘s Paradise“ machte Rapper Coolio 1995 weltberühmt. Am 28. September verstarb Coolio jetzt überraschend im Alter von 59 Jahren in Los Angeles.

Los Angeles – Große Trauer um Coolio. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr. hieß, verstarb am Mittwochnachmittag in Los Angeles, wie TMZ.com berichte. Coolios Manager Jarez Posey berichtete gegenüber TMZ, dass Coolio einen Freund besuchte, und in dessen Haus ins Badezimmer ging. Als er nicht zurückgekommen sei, habe der Freund zunächst nach ihm gerufen und Coolio dann zusammengebrochen auf dem Boden liegend gefunden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten Coolio nur noch für tot erklären. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, laut TMZ soll es aber keine Anzeichen für ein Fremdverschulden geben.

Rapper Coolio ist tot: Mit „Gangsta‘s Paradise“ feierte er seinen größten Erfolg

In den Neunzigern zählte Coolio zu den ganz großen Stars der Rap-Szene. International berühmt machte den Rapper sein Hit „Gangsta‘s Paradise“, eine Singleauskopplung aus Coolios gleichnamigem Album. „Gangsta‘s Paradise“ gehörte auch zum Soundtrack des Films „Dangerous Minds – Wilde Gedanken“ mit Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle, was zusätzlich zum Erfolg des Songs beitrug. 1996 wurde Coolio mit „Gangsta‘s Paradise“ mit einem Grammy für die beste Rap-Solodarbietung ausgezeichnet.

Jetzt ist er im „Gangsta‘s Paradise“: Rapper Coolio ist im Alter von 59 Jahren gestorben. © IMAGO/MediaPunch

Auch als Schauspieler hatte Coolio kleinere Auftritte, so unter anderem in „Batman & Robin“, „Daredevil“ oder „Red Water“. Musikalisch konnte Coolio, der Ende der Neunziger auch mehrfach wegen illegalem Drogen- und Waffenbesitzes mit dem Gesetz in Konflikt geriet, nicht mehr an seine großen Erfolge anknüpfen. In der ProSieben-Show „Comeback – Die große Chance“ versuchte Coolio 2004 sein Glück, die Show gewann allerdings Chris Norman. Sein letztes Album veröffentlichte Coolio 2006 mit „The Return of the Gangsta“.

Coolio ist gestorben: Die Stars trauern um den „Gangsta‘s Paradise“-Rapper

Die Trauer um Coolio nach seinem überraschenden Tod am 28. September 2022 ist groß. So nimmt auch Michelle Pfeiffer, Hauptdarstellerin aus „Dangerous Minds“, bei Instagram Abschied vom „Gangsta‘s Paradise“-Rapper. „Wie einige von euch vielleicht wissen, hatte ich das Glück, 1995 mit ihm an ‚Dangerous Minds‘ zu arbeiten. Er gewann einen Grammy für seinen brillanten Song auf dem Soundtrack – was meiner Meinung nach der Grund dafür war, dass unser Film so erfolgreich war“, so die Schauspielerin. „30 Jahre später bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das Lied höre.“

Rapper Ice Cube schrieb bei Twitter: „Das sind traurige Neuigkeiten. Ich habe selbst den Aufstieg dieses Mannes an die Spitze der Branche miterlebt. Ruhe in Frieden, Coolio.“ Snoop Dogg postete ein Bild von sich mit Coolio bei Instagram und versah es mit den Worten „Gangstas paradise. R. I. P.“ Rapper LL Cool J bekundete bei Twitter sein Mitgefühl.

Auch der Schauspieler Martin Lawrence drückte via Instagram sein Beileid aus: „Mein tiefstes Beileid und meine Gebete gehen an die Familie von Coolio.“ Und Schauspielerin Melissa Joan Hart postete ein Bild von sich und Coolio von einem Auftritt des Rappers in ihrer Serie „Sabrina – Total Verhext!“. Dazu schrieb sie: „Ich hatte die unglaubliche Ehre, ein paar Mal mit Coolio zu arbeiten, und er war immer für einen Plausch zu haben, ein absoluter Gentleman und es war total witzig, mit ihm abzuhängen. Was für ein Verlust! Ruhe in Frieden!“