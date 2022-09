Frühstück bei Tiffany: Marilyn Monroe hätte Hauptrolle spielen sollen

Von: Susanne Kröber

Audrey Hepburn stieg durch ihre Darstellung der Holly Golightly zur Filmikone auf, doch eigentlich war Marilyn Monroe die Wunschkandidatin von Autor Truman Capote.

New York – Am 28. September 2022 ist es endlich so weit, dann startet mit „Blond“ auf Netflix die mit Spannung erwartete Adaption des gleichnamigen Romans von Joyce Carol Oates. In „Blond“, einem Film von Regisseur Andrew Dominik, spielt „Knives Out“-Star Ana de Armas die Rolle von Marilyn Monroe, die am 5. September 1962 tot in ihrem Haus im kalifornischen Brentwood aufgefunden wurde. Nur ein Jahr zuvor erschien der heutige Filmklassiker „Frühstück bei Tiffany“, in dem eigentlich Monroe die Hauptrolle spielen sollte.

Audrey Hepburn spielt Holly Golightly: Darum lehnte Marilyn Monroe „Frühstück bei Tiffany“-Hauptrolle ab

Ihre Darstellung der Holly Golightly ist auch 60 Jahre nach dem Filmstart von „Frühstück bei Tiffany“ unvergessen, Audrey Hepburns Auftritt mit Sonnenbrille, Perlenkette, schwarzem Givenchy-Kleid und Zigarettenspitze ist ikonisch und ziert als Bild so manches Zuhause. Kaum vorstellbar, dass Truman Capote, der Autor der Romanvorlage, wenig begeistert von der Besetzung war.

Wenn es nach „Frühstück bei Tiffany“-Autor Truman Capote gegangen wäre, wäre es nie zum Filmkuss zwischen George Peppard als Paul Varjak und Audrey Hepburn als Holly Golightly gekommen. © IMAGO/Allstar

In seinem Kurzroman „Frühstück bei Tiffany“ hatte Truman Capote Holly Golightly noch mehr oder weniger explizit als Gelegenheitsprostituierte beschrieben – ein Image, das Marilyn Monroe zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere unbedingt vermeiden wollte. Mit dem Film „Misfits – Nicht gesellschaftsfähig“ strebte sie anfangs der Sechziger einen Wechsel ins Charakterfach an. So ging die Rolle der Holly Golightly an Audrey Hepburn, Regisseur Blake Edwards verpasste „Frühstück bei Tiffany“ ein Happy End und Filmfans auf der ganzen Welt könnten sich heutzutage keine andere Version des Kultstreifens vorstellen.

Marilyn Monroe, Johnny Depp und Co.: Diese Stars haben berühmte Rollen abgelehnt

„Frühstück bei Tiffany“ bei Arte, „Blond“ bei Netflix: Die Sendetermine

Fans des Filmklassikers „Frühstück bei Tiffany“ kommen am 26. September 2022 um 20:15 Uhr auf ihre Kosten, dann strahlt Arte den Kultfilm mit Audrey Hepburn als Holly Golightly aus. Wer sich hingegen davon überzeugen möchte, ob Ana de Armas eine gute Wahl für die Rolle von Marilyn Monroe ist, kann das ab dem 28. September 2022 tun, dem Streamingstart für „Blond“ bei Netflix.