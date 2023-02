Frau wird für tot erklärt - und erwacht kurz darauf in Bestattungshaus wieder zum Leben

Von: Bjarne Kommnick

Eine Frau in New York wird für tot erklärt. Stunden später wird sie wieder beim Atmen entdeckt. Was steckt dahinter?

New York City – In einem New Yorker Pflegeheim ist es zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Eine 82-jährige Frau wurde für tot erklärt, doch nur drei Stunden später wurde sie wieder beim Atmen entdeckt, wie nbcnews.com zuvor berichtet hatte. Um 11.15 Uhr hätte das Personal des Water’s Edge Rehab and Nursing Center in Port Jefferson auf Long Island demnach den Tod der Frau festgestellt. Um 13.30 Uhr wurde sie an das Bestattungsinstitut übergeben. Nur 39 Minuten später hätten Mitarbeiter des Unternehmens bemerkt, dass die Frau lebt.

„Schreckliche Situation“: Frau wird fälschlicherweise für tot erklärt

Daraufhin hätten die Angestellten des Bestattungsunternehmens dir Frau unmittelbar an ein Krankenhaus übergeben. Über den Zustand der Frau konnten die örtlichen Behörden keine Angaben machen. Offensichtlich hatte das Pflegeheim den Tod der Frau fälschlicherweise festgestellt, demnach handele es sich nicht um eine Art Wiederbelebung der Pflegeheimbewohnerin.

Der Fall wurde an die Generalstaatsanwaltschaft von New York übertragen. Ein Sprecher erklärt: „Dies ist eine schreckliche Situation, die der betroffenen Bewohnerin und ihren Angehörigen ein unnötiges Trauma zugefügt hat.“ Der Vorfall ereignete sich nur einen Monat, nachdem bereits in Iowa eine Frau fälschlicherweise für tot erklärt wurde.

„Meine größte Angst“: Netz schockiert über Vorfall in New Yorker Pflegeheim

Das Netz reagiert schockiert auf den Vorfall im Pflegeheim. Auf Facebook kommentiert ein User: „Das ist meine größte Angst.“ Auch ein andere User schreibt: „Ich will gar nicht wissen, wie häufig so etwas passiert, das ist einfach nur schrecklich.“ Ob eine Strafe auf das Pflegeheim zukommt, ist noch unklar.

Das Netz fordert hingegen klare Konsequenzen. „Die dafür verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, findet ein User. Auch ein anderer kommentiert: „Wenn das nicht bestraft wird, handeln die Leute fahrlässig. Es wäre gut zu zeigen, dass so ein Handeln Konsequenzen haben muss.“