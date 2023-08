Tragisches Schicksal nach Lotto-Gewinn: Britischer Gewinner verprasst Millionenvermögen

Von: Kai Hartwig

Ein Schotte gewinnt den Lotto-Jackpot, doch er gibt sein Vermögen mit beiden Händen aus. Sein Privatleben nimmt eine dramatische Wendung.

Kassel – Der Traum vom Lottogewinn ist weit verbreitet. Ein Schotte erfüllte sich diesen Traum und gab das Geld mit vollen Händen aus. Sein Privatleben jedoch geriet aus den Fugen.

Er zählt zu den größten Lottogewinnern, die Großbritannien je gesehen hat. Im Jahr 2011 sicherte sich der Schotte Colin Weir einen gigantischen Gewinn von 161 Millionen britischen Pfund – umgerechnet nach aktuellem Wechselkurs (Stand: August 2023) etwa 188 Millionen Euro. Doch das Glück währte nicht lange, das Schicksal des Lottogewinners nahm einen tragischen Verlauf.

Lottogewinner verschleudert mehr als 45 Millionen Euro bis zu seinem Tod – wöchentliche Ausgaben von 113.000 Euro

Der rekordverdächtige Lottogewinner Weir starb im Jahr 2019 an Nierenversagen und einer Sepsis. Er wurde 72 Jahre alt. Dokumente haben inzwischen offenbart, welche erhebliche Geldsumme der Rekord-Lottogewinner in den letzten Jahren seines Lebens durchgebracht hat. In nur acht Jahren soll er eine unglaubliche Summe verprasst haben: Insgesamt gab Weir bis zu seinem Tod mehr als 45 Millionen Euro aus.

Lotto-Jackpot geknackt: Colin Weir und seine damalige Frau Chris feiern ihren Millionen-Gewinn. Später verließ sie das Glück. © Lynne Cameron/dpa

Einen Großteil des genannten Geldbetrags ging an seinen Lieblings-Fußballverein. Weir kaufte Anteile an dem Klub. Zudem kosteten ihn teure Rennpferde und Luxusfahrzeuge ein Vermögen, wie der Independent berichtete. Dabei gab der Schotte durchschnittlich die beachtliche Summe von 113.000 Euro aus – pro Woche wohlgemerkt.

Lottogewinner steckt Geld in Fußballverein, Autos, Rennpferde und Häuser – Ehefrau verlässt ihn

Dem früheren Kameramann, der aus dem schottischen North Ayrshire stammte, war nach dem Gewinn des EuroMillions-Jackpots klar, dass er seinem Lieblingsverein Partick Thistle F. C. finanziell unter die Arme greifen will. „Ich bin ein Thistle-Fan, seit ich ein Junge war“, zitierte der Mirror Weir zu Lebzeiten. Und so erwarb der fußballverrückte Schotte 55 Prozent des Fußballklubs aus Glasgow.

Laut Independent waren darüberhinaus einige kostspielige Autos ein weiterer Grund dafür, dass ein erheblicher Teil des Lottogewinns von Weir verpulvert wurde. Unter den Luxus-Fahrzeugen, die er sich anschaffte, befand sich dem Bericht zufolge ein historischer Bentley Arnage. Weirs Fuhrpark wurde außerdem um einen Jaguar F-Pace SUV sowie einen Mercedes-Benz E-Klasse Kombi reicher. Und auch eine Villa gönnte sich der Lotto-Glücksritter, die hatte einen Wert von fünf Millionen Euro. Weitere Millionen flossen in die Renovierung des Anwesens und drei teure Rennpferde.

Finanziell lebte Weir auf großem Fuß, dennoch zerbrach sein Privatleben. Gattin Chris ließ sich 2018 von ihrem Ehemann scheiden. Sie erhielt einen Großteil von Weirs Vermögen zugesprochen. Derweil wurde ein 36-jähriger Deutscher zum Multi-Millionär, weil er seine Strategie nach fünf Jahren erstmals änderte. (kh)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Kai Hartwig sorgfältig überprüft.