Historische Fotos von einem Vulkanausbruch hat eine Fotografin auf einem alten Kamerafilm entdeckt. Außerdem fand sie ein rätselhaftes Familienfoto.

Portland – Eine Art Zeitkapsel hat Kati Dimoff, eine Fotografin aus Portland im US-Bundesstaat Oregon, entdeckt. Und das nur, weil die 38-Jährige ein ungewöhnliches Hobby pflegt. In einem Gebrauchtwarenladen namens Goodwill sucht sie gerne nach alten Fotoapparaten. Dass sie dadurch aber auf einen wahren Foto-Schatz stoßen würde, damit hatte Dimoff nicht gerechnet.

+ Eine Aufnahme vom Ausbruch des Mount St. Helens im Bundesstaat Washington - dieser Fotoschatz befand sich auf dem Film in der alten Kamera. © Screenshot oregonlive.com

Für nur 20 Dollar kaufte die Fotografin Ende Mai eine ältere Kamera, wie sie dem Online-Portal oregonlive.com erzählte. Ihrer Einschätzung nach handelt es sich dabei um eine Argus C2-Kamera aus dem Jahr 1938 – und zu ihrem Glück befand sich sogar noch ein Film darin. Denn sie liebt es, in historischen Aufnahmen zu stöbern. Nach all den Jahren war der Film in dem Fotoapparat ziemlich kaputt und sie wusste nicht, ob sich die Bilder darauf noch entwickeln lassen würden, so Kati Dimoff gegenüber oregonlive.com.