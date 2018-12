Frau in S-Bahn hat da was im Zopf - jetzt lachen Millionen Menschen darüber

Bild geht viral

+ © picture alliance/dpa / Boris Roessler (Fotomontage) Dieses Foto einer Frau in der S-Bahn geht viral im Netz. © picture alliance/dpa / Boris Roessler (Fotomontage)

Eine junge Frau in der S-Bahn hat etwas im Zopf. Jetzt lachen Millionen Menschen über dieses Foto.

Washington - Dieses Foto einer Frau mit etwas im Zopf geht grade im Netz viral. Auf den ersten Blick ist da nur ein Mädchen zu sehen, dass mit dem Rücken zur Kamera steht. Sie steht in einem vollen Bus, vielleicht auf dem Weg nach Hause von der Schule. Alles ganz normal also, warum dann die Aufregung in den sozialen Medien?

Was war passiert? Die Frau mit etwas im Zopf hatte nicht bemerkt, dass den Kugelschreiber, den sie dazu benutzt hat, ihre Haare zusammenzuhalten nach unten offen war und sie sich mit jeder Kopfbewegung ihren Rücken bemalte. Dabei entstand ein mysteriöses Muster, welches die unterschiedlichsten Reaktionen auslöste. Auf der Plattform reddit.com wurde das Foto Millionen Male angesehen und kommentiert. (Fremdschäm-Alarm: Trägt diese Frau untenrum wirklich gar nichts?).

Während manche sich eher über ihre Klamotten-Situation Gedanken machten: „At least it didn‘t get on her shirt“ („Wenigstens ist ihr T-shirt sauber geblieben“), waren einige mit mathematische Graphen und Auswertungen beschäftigt. Auf den Kommentar „There is a head movement graph on her back“ („Sie hat einen Graph auf ihrem Rücken, der ihre Kopfbewegungen darstellt“) kam die Antwort: „It‘s a partial graph: doesn‘t account for when she looks down“ („Das ist nur ein Teil eines Graphs: Er zeigt nicht, wann sie zum Boden schaut“).

Ein sehr lustiger Beitrag kam von einem Reddit-User, der sich wohl mehr darüber Gedanken gemacht hatte, wieso sie ihren Kopf so weit in den Nacken gelegt hatte, dass es überhaupt zu diesen Zeichnungen kam.

„There was something on the third or fourth floor to the right, that she couldn‘t find. Or maybe she‘s a birdwatcher“ („Sie muss was im dritten oder vierten Stock zu ihrer rechten gesucht haben. Vielleicht ist sie aber auch ein Vogelbeobachter“). Nicht alle wollten sich aber an hochtrabenden Diskussionen und Theorien beteiligen, sondern fanden es einfach heiß: „It‘s kinda hot actually“. Gerade erst staunen Tausende User über unseren Artikel: Heiße Russin hat echte 71 Zentimeter! Männer sind neidisch.

Sarah Pilz