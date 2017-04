Frau bringt Baby in 12.000 Metern Höhe zur Welt - alle wohlauf

Erst in der 28. Schwangerschaftswoche

Quagadougou - Eine Frau hat in 12.000 Metern Höhe ihre kleine Tochter zur Welt gebracht. Sie war in einem Flugzeug von Guinea nach Burkina Faso unterwegs.

Eine junge Frau hat in einem Flugzeug 12.000 Meter über der Erde ihre kleine Tochter zur Welt gebracht. Die Frau war in einer Maschine der Fluggesellschaft Turkish Airlines vom Conakry in Guinea nach Quagadougou in Burkina Faso unterwegs, als plötzlich die Wehen einsetzten. Unter Mithilfe des Kabinenpersonals und anderer Passagiere ging die Geburt des kleinen Mädchens relativ reibungslos über die Bühne.

Nach der Landung in Quagadougou wurden Mutter und Kind wohlauf, aber erschöpft in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, ging aber erst jetzt in den sozialen Netzwerken viral.

Die Frau befand sich erst in der 28. Schwangerschaftswoche. Von einer Flugreise abgeraten wird erst ab der 36. Schwangerschaftswoche.