65 Verletzte bei Massenkarambolage nahe Paris

Auf der A13

+ © AFP Bei dem Massencrash wurden 65 Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer. © AFP

Paris - Bei einem schweren Autobahnunfall westlich von Paris sind 65 Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen erlitten schwere Verletzungen.

Das teilte die Präfektur des Verwaltungsbezirks Yvelines am Montag mit. Auf der A13 in der Nähe des Ortes Épône kollidierten am Morgen zwei Busse, ein Sattelschlepper und vier kleinere Fahrzeuge. Zur Unfallursache machte die Behörde zunächst keine Angaben.

Ein Vertreter der Rettungskräfte sagte dem Sender

BFMTV

, die geringe Schwere der Verletzungen sei „fast ein Wunder“.

dpa