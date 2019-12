U-Bahn-Foto mit schwer zu erkennendem Detail wird von zahlreichen Betrachtern abgefeiert - Sehen Sie es?

User reagieren begeistert

Eine echte Perle unter den beliebten „Fotos mit skurrilen Details“: Eine U-Bahn-Aufnahme foppt erst mal fast jeden.

Unter Fans von Fotos mit verrückten Details wird eines aus der U-Bahn ziemlich abgefeiert.

Es zeigt einen roten Kringel.

Haben Sie zuerst reingeschaut? Dann sind auch Sie auf den Leim gegangen.

München - Immer wieder eine Freude für Fans: Fotos mit versteckten, schwer zu erkennenden Details. Es gibt Foren, Facebook-Seiten und unzählige Bildergalerien und Listen mit so etwas. Ob Katze auf Holzscheiten oder aber deutlich absurdere Sachen - es gibt so oft etwas zu entdecken. Und dann ist die Verblüffung groß.

Eifrig abgefeiert wird in einem Reddit-Subforum seit seiner Veröffentlichung im Sommer 2019 ein Foto, das offenbar in einer U-Bahn entstanden ist. Ein Nutzer gebraucht gleich zwei Kraftausdrücke, um seine Begeisterung zu beschreiben. Ein anderer nennt es ein „Qualitätsposting“. Ein Dritter findet: „Woww brillant haha“. Und „Liebe es“ steht ebenso dabei.

Aber was zeigt es nun, dieses U-Bahn-Foto? Wir sind ziemlich sicher, dass auch Sie zuerst mal verschaukelt wurden.

U-Bahn-Foto täuscht erst mal fast jeden: Na, was sehen Sie im Kreis?

Auf der Aufnahme ist ein roter Kreis zu sehen. Ein solcher markiert auf den berüchtigten Fotos mit versteckten Details gerne mal die Stelle, in der sich die Kuriosität versteckt. Und natürlich geht man auch genau dort auf die Suche. Hat der Mann, dessen Unterkörper umkringelt ist, etwa besondere Schuhe an? Oder etwas in der Tasche?

Auf U-Bahn-Foto ist gar kein Kreis zu sehen... sondern ...

Beim Blick auf seine Hand fällt es einem dann wie Schuppen von den Augen: Das IST GAR KEIN Photoshop-Kreis. Nein, er hält einen roten Hula-Hoop-Reifen in der Hand.

„Ich gebe es zu - ich musste die Kommentare durchschauen, um rauszufinden, was dieser verdammte rote Kreis versucht, mich sehen zu lassen. Gut gemacht“, heißt es in den Reaktionen entsprechend.

