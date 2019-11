Skurriles Foto: Mann in Bus mit ungewöhnlichem Trick - Nahm er einen Rapper zu wörtlich?

Das erkennt nicht jeder sofort

Bei den Künstlernamen von Hip-Hop-Musikern ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hat dieser Pendler den Namen eines Rappers zu wörtlich genommen?

München - Wer täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, der sieht allerhand seltsame Dinge. Viele unterschiedliche Menschen nutzen Bahn, Bus und Tram, um den Wunschort zu erreichen. Einige beschäftigen sich. Manch einer arbeitet noch am Laptop oder liest ein Buch, viele vertreiben sich die Zeit auf dem Smartphone - und einige hören auch Musik.

Was dieses Foto aber hier enthüllt, wirft Rätsel auf. Erkennen Sie den „Fehler“ sofort? Oder hat der Mann einfach nur eine praktische Idee? Wir haben ein bisschen gebraucht, das Kuriose an dem Foto dann doch entdeckt. Haben Sie es sofort erkannt?

Kurioses Bild: Fan von 50 Cent oder doch eher Ohropax-Ersatz?

Was dieser Mann hier macht, ist schleierhaft. Natürlich gibt es seit den Bluetooth-Geräten die verschiedensten Arten von Kopfhörern, diese hier gehören sicherlich nicht dazu. Deutlich zu sehen ist bei dem Herren mit der Sonnenbrille: Er hat ein Cent-Stück im Ohr. Auf der Internet-Plattform „Bored Panda“ überschlagen sich die Kommentare, wobei einer die Spekulation in den Raum stellt, ob der Mann einen Rapper nicht zu wörtlich genommen hat.

„Er hört 50 Cent“, so der User. Der mehrfach prämierte Musiker 50 Cent ist ebenso als Schauspieler tätig und heißt mit bürgerlichen Namen Curtis James Jackson III. Der mittlerweile 44-Jährige wurde durch Hits wie „Candy Shop“ oder „In da Club“ weltberühmt. Doch ob der Mann auf dem Foto daran dachte? Vielleicht hat seine Hose keine Taschen, er hat das Geldstück am Boden gefunden und ein Ort zum Verstauen gebraucht? „Er nutzt alle Möglichkeiten. Nichts ist daran falsch“, merkt ein User etwas ironisch an.

User spekulieren bei bizarrem Bild weiter

Es gibt auch weitere Ideen, warum er das Geldstück im Ohr hat. „Es ist ein Glücksbringer“, spekuliert ein Nutzer. Ein wieder andere meint, dass es sich dabei um einen Ohropax-Ersatz handele. Andere stört das Accessoire im Ohr gar nicht, sondern sie feiern eher seine „3D-Filmbrille“.

