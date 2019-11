Schräges Selfie: Detail auf diesem Bild bemerkt zunächst kaum jemand

Sehen Sie es?

Sehen Sie es ohne Hilfe? Im Internet kursiert ein Foto, das ein lustiges kleines Detail enthält - aber viele brauchen eine halbe Ewigkeit, um es zu finden.

München - Weltweit werden jeden Tag unzählige Fotos gemacht. Viele sind gelungen, andere weniger. Und manche gehen nach hinten los, weil sie Details enthalten, die erst im Nachhinein auffallen.

Knutsch-Selfie geht um die Welt: Lustiges Detail fällt vielen erst ganz spät auf

So erging es einer Mama, bei der Panik ausbrach, als sie ein Bild genauer anschaute. Und eine US-Studentin blamierte sich, weil sie im Schlafzimmer eine Kleinigkeit vergessen hatte. Auf beiden war die „Überraschung“ gut versteckt.

Sehr lange brauchen die meisten Betrachter auch bei einem Foto, das in diversen Listen von Bildern auftaucht, die versteckte Kleinigkeiten enthalten - etwa bei Bored Panda. Und auch bei Reddit wurde diskutiert. Es kursiert schon seit Jahren mit der Bemerkung „Ich hatte das sechs Jahre lang an meinem Kühlschrank, bis es mir aufgefallen ist“ - dass diese vermeintliche Hintergrundinfo authentisch ist, ist fraglich. Aber Fakt ist: Sehr viele Betrachter brauchen sehr, sehr lange, bis ihnen auffällt, was da nicht stimmt. Ähnlich verhält es sich auch bei einem weiteren Bild, das im Internet kursiert.

„Ich war so fokussiert auf das Fensterlicht links“, schreibt etwa ein Nutzer, der das lustige Detail erst danach bemerkt hat. „Oh verdammt, das ist gut“ ein anderer.

Selfie gibt Rätsel auf: „Ich sehe es immer noch nicht. SAGT ES MIR!!!“

Andere kapitulieren sogar: „Ich bin entweder zu blind oder zu betrunken (oder beides!), um es zu sehen, aber wonach soll ich suchen?“, schreiben sie. Oder flehen: „Ich sehe es immer noch nicht. SAGT ES MIR!!!“

Die Auflösung ist ganz einfach: Unter dem Duo, das zusammen mit einem Wangenkuss für ein Selfie posiert, blickt ein Gesicht durch. Da crashte ein Junge das Selfie. Haben Sie‘s ohne Hilfe erkannt?

