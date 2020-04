Foto zeigt irres Detail an Wand - der Riss ist es nicht

Verrückt!

Bei diesem Foto einer scheinbar einfachen Hauswand spielt das Hirn bei vielen Menschen erstmal einen Streich. Eine optische Täuschung verblüfft das Internet.

Reddit -Nutzer sind beim Anblick dieses Fotos verblüfft.

-Nutzer sind beim Anblick dieses Fotos verblüfft. Zuerst denkt man, die Mauer hat einen Riss .

hat einen . Doch in Wahrheit handelt es sich um eine optische Täuschung. Erneut geht ein Foto im Netz viral, das verblüffte Gesichter zurücklässt. Dabei sind Bilder, die dem Hirn Streiche spielen, längst nichts Neues, wie dieses verrückte optische Täuschungen passieren zum Glück immer wieder - und bereiten damit vielen Internetnutzern zwar auch viel Kopfzerbrechen, aber vor allem: Vergnügen. Erneut geht ein Foto im Netz, das verblüffte Gesichter zurücklässt. Dabei sind Bilder, die dem Hirn Streiche spielen, längst nichts Neues, wie dieses verrückte Foto einer Mülltonne oder das eines seltsamen Turms im Hintergrund zeigen. Doch spontan entstandenepassieren zum Glück immer wieder - und bereiten damit vielen Internetnutzern zwar auch viel Kopfzerbrechen, aber vor allem: Vergnügen.

Optische Täuschung verblüfft Reddit-User: Ist das ein Riss in der Mauer?

So auch dieses Foto, das ein User nun bei Reddit teilte. Darauf zu sehen ist zunächst eine rote Wand aus Backsteinen, die vermutlich eine simple Hauswand darstellt. Am unteren Bildrand ragen einige Büsche in die Höhe, soweit nichts von großer Bedeutung. Doch ein Detail auf dem Foto sticht sofort ins Auge: Ein Riss in der Mitte der Hauswand! Es sieht aus, als hätte sich eine Ecke in der Backsteinwand gelöst und würde nun nach innen klappen.

„Das ist großartig“, kommentiert ein faszinierter Reddit-User den Anblick, der einen zunächst einmal die Fähigkeiten der damaligen Bauarbeiter infrage stellen lässt. Bis man einen genaueren Blick auf den vermeintlichen Bruch in der Hauswand wirft und feststellt: Das ist gar kein Riss!

Foto von Hauswand: Seltsames Detail entpuppt sich als optische Täuschung

„Ich konnte es nicht glauben, bis ich hin gezoomt habe!“, schreibt ein weiterer User und macht es damit weiterhin für alle spannend, die es bis dahin noch nicht gesehen haben. Achtung Spoiler, hier kommt die Auflösung: Der vermeintliche Riss könnte sich jederzeit auf Wanderschaft begeben - denn es handelt sich dabei in Wirklichkeit um eine Schlange!

Das Tier hat sich so gekonnt in den Fugen der Wand platziert, dass es am Ende aussieht, als würde ein Stück der Wand einreißen. Und so fasst ein weiterer Belustigter das Geschehen in dem Foto eigentlich ganz passend zusammen: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Kerbe oder eine Schlange bevorzugen würde, wenn das mein Haus wäre.“

Eine der wohl bekanntesten optischen Täuschungen stellt dieses Foto einer Backsteinmauer dar. Wohingegen bei einem anderen Foto etwas nachgeholfen werden musste, um die Menschen zum Lachen zu bringen.

