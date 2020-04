Grusel-Foto: Vogelspinne sitzt auf Schreibtisch - kaum einer bemerkt die Täuschung

Hätten Sie es gesehen?

Ein Künstler sorgt mit seinen Tieren für Schaudern. Schlange, Vogelspinne & Co. finden sich bei ihm zu Hause. Doch kaum einer bemerkt die grandiose Täuschung.

Minden - Es ist ein Anblick, der wahrscheinlich nicht nur den Durchschnittsphobiker zum Schaudern bringt. Auf einem handelsüblichen Mouspad in Karopapier-Optik sitzt neben der gebräuchlichen schwarzen PC-Maus ein haariges Etwas mit acht Beinen: Es ist die Vogelspinne von Künstler Stefan Pabst, die dort Platz genommen hat. Doch es handelt sich um eine Täuschung - bloß kaum einer bemerkt es.

Sie hat acht Beine, ist am ganzen Körper behaart und etwas größer als eine Computermaus. Nicht nur die Eckdaten erfüllt sie, auch optisch wirkt Pabsts Haustier so, also könnte man es wirklich anfassen - sofern man das natürlich überhaupt will. Wenn man es auch vorher noch nicht weiß, im Nachhinein ist es umso verblüffender: Bei der Vogelspinne handelt sich nämlich nur um die geniale künstlerische Nachahmung des Originals.

Der Zeichner verwendet eine 3D-Zeichentechnik, mit der er seine Umgebung - wortwörtlich - mit allen Mitteln der Kunst reinlegt. Vor allem eine Person kam schon in den Genuss seiner Trickkunst.

Auf den ersten Blick entsprechen die von Stefan Pabst gemalten Spinnen in Lebensgröße nämlich so stark dem Original, dass auch seine kleine Tochter darauf hereingefallen ist. Das verriet er der Zeitung Neue Westfälische in einem früheren Interview: „Meine Tochter dachte wirklich, da sitzt eine Spinne auf dem Blatt Papier, und hat versucht, sie zu zertreten.“ Erst als sie nach einer Viertelstunde bemerkt hat, dass es sich hier nur um Papas gemalte Tarantel handelte, wagte sie es, sie zu berühren.

Wie er das Ganze umsetzt, das zeigt er in auch in Tutorials auf Youtube seinen mehr als 400.000 Followern und entblößt somit ein wenig den Zauber seiner Zeichenkunst. Dennoch braucht man sicherlich eine gewisse Übung darin, eine Schlange so zu zeichnen, dass sie den Eindruck erweckt, man könne ihr zischen hören.

Wer unter Spinnenangst leidet und nicht auf Konfrontationskurs mit dem Original gehen möchte, der könnte es ja zumindest mal mit Pabsts Tarantel-Double probieren. Bei seiner Tochter scheint das ja geklappt zu haben.

