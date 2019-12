Fotopanne: Brautjungfern vermasseln Überraschungs-Nachricht an Bräutigam 

User machen sich über Missgeschick lustig

Eine Botschaft an einen Bräutigam haben die sechs Brautjungfern der Zukünftigen durch eine peinliche Foto-Panne vergeigt. Im Internet ernten die Frauen jetzt jede Menge Spott und Hohn für ihr Missgeschick.

Mit einem Foto wollten sechs Brautjungfern dem Bräutigam eine Nachricht schicken.

dem eine Nachricht schicken. Dabei machten sie ihre Überraschung mit einer Fotopanne zunichte.

zunichte. Im Internet sorgt das Missgeschick für jede Menge Spott.

München - Diese Aktion von sechs Brautjungfern ging mächtig in die Hose. Die Frauen wollten die Vorfreude des Bräutigams mit einer lustigen Nachricht samt Foto anheizen. Dabei leisteten sie sich allerdings eine peinliche Fotopanne und machten damit nicht nur ihre Überraschung zunichte, sondern ernten gerade auch jede Menge Spott und Hohn im Internet.

Brautjungfern vermasseln Foto-Botschaft an Bräutigam

Auf dem Bild hält jede der sechs Brautjungfern einen Zettel mit einem Wort in die Kamera - zusammen soll es eine Nachricht für den Bräutigam ergeben. Eigentlich wollte das Sextett dem Zukünftigen mitteilen: „You should see her!“ - übersetzt: „Du solltest sie sehen!“. Doch die Ladies haben offenbar bei ihrer Sitzordnung etwas durcheinander gebracht, denn die Reihenfolge der Schildchen ergibt die Botschaft: „See should you her“, was nicht wirklich einen Sinn ergibt.

„Beschämende Hochzeitsmomente“ - Gruppe hat 60.000 Miglieder

Gepostet hat den Schnappschuss der User „thr0wawayshowaway“ in der vergangenen Woche auf der Foto-Plattform Reddit in der Gruppe „beschämende Hochzeitsmomente“. Die Gruppe zählt über 60.000 Mitglieder und wird beschrieben als "ein Ort, an dem Hochzeitsthemen, Bräute, Bräutigame, Hochzeitsfeiern, Schwiegereltern, Gesetzlose, Gäste, Onkel Bob, Verkäufer beschämt werden ... you name it, we shame it!"

Reddit-User machen sich über Foto-Panne lustig

Bei den Reddit-Usern sorgt das Missgeschick für Belustigung. Viele haben erst mal eine Weile gebraucht, bis sie die eigentlich gemeinte Botschaft entschlüsseln konnten, gestehen die User und posten Tränen lachende Smileys. „Ich hab das Bild ne geschlagene Minute angeschaut und bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe“, so einer von mehreren spöttischen Kommentaren. „Abgesehen von den Kopfschmerzen, die mir dieses Puzzle beschert hat, kann ich nicht aufhören, auf die schmutzige Sohle der Schuhe zu starren“, schreibt ein anderer Nutzer, dem vor allem dreckigen Schuhe einer der Brautjungfern aufgefallen ist.

