Frau postet auffälliges Pool-Foto - Doch was im Hintergrund geschieht, ist widerlich

Hätten Sie es auf den ersten Blick gesehen?

+ © Bored Panda Diese Frau ahnt in dem Moment nicht, was hinter ihr passiert. © Bored Panda

3, 2, 1 - zack! Das Timing hat gepasst. Eine Frau postet ein kreatives Pool-Foto. Doch sie ahnt nicht, was sich Widerliches im Hintergrund abspielt.

München - Was man nicht alles macht, um das perfekte Foto für seinen Social-Media-Kanal zu bekommen. Viele Versuche und irgendwann klappt der optimale Schnappschuss. So auch bei dieser Frau, die sich im Pool dem Blitzlicht hergab.

Die Haare in Wasser getunkt, den Nacken schnell zurückgeworfen - voilà, da ist das schöne Foto, auf dem es so aussieht, als wäre die Frisur mit der Wasseroberfläche verbunden. Es hat also funktioniert. Ein Bild, auf dem alles so aussieht, wie es sich die Frau wohl gewünscht hat. Doch Moment, eine Sache ist schiefgelaufen. Zwei Personen haben nicht mitgespielt, sie hat das nicht gejuckt - oder eben doch?

Frau postet wunderbares Pool-Foto - doch im Hintergrund wird es eklig

Wenn man genau hinsieht, stehen auf einer kleinen Erhöhung zwei Damen, die sich wohl unbeobachtet gefühlt haben müssen. Die in Rot und Schwarz gekleideten Frauen haben wohl einen kleinen Juckreiz empfunden oder das Kleidungsstück am Allerwertesten saß nicht richtig. Aber sehen Sie selbst:

+ Kratzen sich die Frauen am Po oder rücken sie ihre Kleidung zurecht?

Die schöne Haar-Fontäne aus dem Vordergrund gerät in Vergessenheit, wenn man die Personen sieht, die sich kräftig am Hintern kratzen. Schade für die Dame, die sich so viel Mühe für den perfekten Schnappschuss gegeben hat. Trotzdem hat es wohl selten ein Bild gegeben, bei dem ausgerechnet zwei Frauen gleichzeitig ihren Po „kontrollieren“.

Video: Heiße Urlaubsgrüße von Verona Pooth

Pool-Foto-Panne: User amüsieren sich über das Bild

User auf der Plattform „Bored Panda“ sehen erst die Frau mit dem roten Bekleidungsstück und schreiben anschließend: „Seht ihr die Frau in schwarz? Es ist eine Epidemie!“. Ein andere sieht das weniger problematisch: „Wenn es halt juckt...“. Und wiederum der nächste fühlt sich gleich angegriffen und meint: „Stellt euch vor, ein Mann würde das tun“.

Ein anderer Nutzer versucht sarkastisch den Grund aufzuarbeiten, warum die Frau das macht. Dabei entsteht eine skurrile Diskussion ums Händeschütteln. „Hmmm, ich mach das hier, wo mich niemand sieht, bevor ich jemandem die Hände schüttele“, spekuliert der User über den Gedankengang. Daraufhin bekommt er die Antwort: „Du schüttelst gewöhnlicherweise mit rechts die Hand“. „Nicht, wenn du Linkshänder bist“, antworten zwei andere Nutzer. Daraufhin verteidigt er sich: „In den Niederlanden schütteln wir immer die rechte Hand“.

Im Internet kursieren viele weitere Fotos, bei denen erst der zweite Blick entscheidet. In einem Hörsaal wird erst nach einigen Sekunden klar, wer noch mit im Raum ist. Auf einem Urlaubsfoto ist ein irres Detail zu erkennen. Auf einem eher unspektakulären Party-Foto kommt es zu einem bitteren Moment. Und auch ein weiteres skurriles Foto, sogar aus München, kursiert im Netz: Was es mit dem Stepper in der U-Bahn in München auf sich hat, konnte nicht aufgedeckt werden.

Ist das die kurioseste Einbrecher-Geschichte des Jahres? Beamte finden skurrile Situation vor.

Auf einem bizarren Foto hat ein Mann wohl den Namen eines Rappers zu wörtlich genommen oder einfach nur genialen Trick angewandt? Entscheiden Sie.

Peinliche Panne einer "Love island"-Kandidatin - sie postete ein Foto, und erst ein Jahr später fiel auf, was daran nicht stimmt.