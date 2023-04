Der Witweneffekt: Wenn die Trauer um den Partner tödlich wirkt

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Ehepartner sterben oft kurz nacheinander – das ist der Witweneffekt. Eine Studie zeigt ein höheres Sterberisiko für Männer nach dem Tod der Partnerin.

Kopenhagen – Trauer um eine geliebte Person hat enormen Einfluss auf die Psyche, aber auch auf das Immunsystem. Bei einem Verlust in der Partnerschaft, folgt der andere häufig kurz danach. In einer dänischen Studie wurde das Phänomen untersucht und herausgefunden, dass Männern der Tod der Partnerin stärker zusetzt.

Witweneffekt: Dänische Studie analysiert Sterberisiko

Der Tod durch Trauer wird in der Psychologie mit der Schwächung des Immunsystems erklärt. Der entstehende Stress führt in diesen Fällen zu erhöhten Entzündungsmarkern. Bleiben diese dauerhaft erhöht, steigt das Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Bei Vorerkrankungen und hohem Alter kann das auch zum Tod führen. Dieses Phänomen wird als Witweneffekt bezeichnet.

Nun hat eine Studie herausgefunden, dass besonders jüngere Männer von dem Witweneffekt betroffen sind. Forschende aus Dänemark, Großbritannien und Singapur haben Daten von rund einer Millionen Dänen im Alter von 65 und älter analysiert. Laut Studie hätten jüngere Männer ein höheres Risiko nach dem Tod der Partnerin zu sterben als Frauen. Die Studie wurde im Fachjournal Plos One veröffentlicht.

Studie zum Witweneffekt: Männer haben 70 Prozent erhöhtes Sterberisiko

Demnach haben Männer ein erhöhtes Sterberisiko im Jahr nach dem Verlust ihrer Ehepartnerin. Laut Studie ist die Sterbewahrscheinlichkeit 70 Prozent höher als von Männern, die nicht verwitwet sind. Kürzlich verwitwete Frauen sterben hingegen nur mit 27 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit als Frauen ohne Partnerverlust. Zudem blieb das erhöhte Sterberisiko für jüngere Männer der Studie bis zu drei Jahren nach dem Tod der Partnerinnen bestehen.

Männer haben ein höheres Sterberisiko nach dem Tod ihrer Partnerin als Frauen nach dem Tod ihrer Partner. © picture alliance / dpa | Jens Büttner

Witweneffekt: Unerwarteter Partnerverlust könnte Grund für das erhöhte Sterberisiko sein

Das erhöhte Sterberisiko der jüngeren Männer, also rund 65-jährige Männer, der Studienbeteiligten überrascht. Grund könne der unerwartete Todesfall sein. „Es könnte sein, dass ein Trauerfall in einem jüngeren Alter zusätzlichen Stress verursacht, als später im Leben, wenn dies eher zu erwarten ist“, erklärte Kara Dassel, die forschungsbeteiligte stellvertretende Dekanin des interdisziplinären Gerontologieprogramms an der Universität von Utah der Time.

Ein weiterer Hintergrund des erhöhten Sterberisiko könnte ein veraltetes Männlichkeitsbild sein. „Viele Männer der Forschungsgruppe sind in einer Zeit aufgewachsen, in der Männer bestimmte Vorstellungen davon hatten, was angemessen ist und was nicht, männlich zu sein“, vermutet Dawn Carr, Co-Direktorin des Programms Altersforschung an der Florida State University. „Männer verlassen sich bei heterosexuellen Paaren in der Regel sehr stark auf ihre Ehepartnerinnen, um ihre sozialen Bedürfnisse zu erfüllen.“

Studien-Ergebnisse: Repräsentativ für Ehepaare über 65 Jahre

Die Forscher können die Hintergründe der Studienergebnisse nur vermuten. Allgemein lässt sich das Sterberisiko nicht genau auf Trauerstress zurückführen. Denn auch Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen in Partnerschaften fallen oft nach dem Tod des Partners weg. Dazu zählen etwa Sport und Ernährung – Wenn diese Komponente neben der Trauer wegfallen, kann sich die Gesundheit zusätzlich leiden. Die lange Beobachtungszeit von bis zu sechs Jahren und der Umfang der Studie lassen trotzdem den Einfluss des Witweneffekts vermuten.

Da sich die Studie auf Ehepaare über 65 Jahre bezieht, sei sie laut Forschern nicht repräsentativ für die dänische Gesamtbevölkerung. Dennoch gehen die davon aus, dass der Witweneffekt auch bei jüngeren Paaren erkennbar wäre. Möglicherweise noch stärker. Zudem analysiert die Studie nur heterosexuelle Paare und macht keine Aussagen über homosexuelle oder unverheiratete Paare. (hk)