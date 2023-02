Derzeitige Instrumente zu schlecht? Warum wir kein Leben auf dem Mars finden

Von: Patrick Klapetz

Der rote Planet Mars (künstlerische Darstellung). © imago/tuulijumala

Forschende haben sich Messinstrumente für den Mars besser angeschaut und nach Mikroorganismen gesucht. Sie kamen zu einem erschreckenden Ergebnis.

Atacama-Wüste (Chile) – Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat gemeinsam mit ihren Partnern, zu denen auch die europäische Raumfahrtagentur ESA gehört, einiges an Instrumenten an Bord von Landefähren und Rovern zum Mars geschickt. Auch die Chinesen sind mit ihrer Tianwen-1-Mission auf der Marsoberfläche gelandet. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Raumsonde in der Marsumlaufbahn. Bis Oktober 2022 befand sich auch die indische Raumsonde Mangalyaan (auch Mars Orbiter Mission genannt) im Marsorbit.

Obwohl der rote Planet aufs Genaueste untersucht wird, gibt es eine Sache, die all die hochmodernen wissenschaftlichen Instrumente auf unserem Nachbarn suchen nicht finden: Spuren nach (vergangenem) Leben. Aber warum ist das so?

Kürtlich veröffentlichte Studie zum Leben auf dem Mars: Gastwissenschaftler von US-Institut vertritt klare Meinung

Dass jetzt kein Leben auf dem roten Planeten zu finden ist? Okay! Vielleicht gibt es unter der Marsoberfläche Mikroben, aber dort suchen wir gerade nicht ausreichend genug. Aber selbst in ausgetrockneten Seen sind keine Spuren von vergangenem Leben zu finden. Die Antwort scheint laut Alberto G. Fairén verblüffend einfach zu sein: Das organische Material im Marsgestein ist mit den derzeitigen Instrumenten und Techniken nur schwer oder gar nicht zu erkennen. Zu diesem Schluss kamen der Gastwissenschaftler am Fachbereich Astronomie des College of Arts and Science in Ithaca (New York, USA) und sein Team in einer kürzlich veröffentlichten Studie.

Mars-Analog auf der Erde untersucht: Mikroorganismen mit Mars-Instrumenten kaum auffindbar

Um ihre Behauptung aufzustellen, wurden im Rahmen der Studie zum Leben auf den Mars und dessen Untersuchung Tests an Sedimentgestein auf der Erde durchgeführt. Dafür sind die Forscher in die Atacama-Wüste im Nordwesten Chiles gereist – die älteste und trockenste Wüste der Erde. Aufgrund ihrer Beschaffenheit gilt die chilenische Wüste als beliebtes geologisches Analogon zum Mars, auf dem die Wissenschaft nach Leben sucht, bisher aber keines finden konnte. Inm besagter Wüste haben die Forschenden Proben von Überresten des Red Stone Flussdeltas, das im Jurazeitalter vor 200 bis 160 Millionen Jahren entstanden ist, untersucht.

Für ihre Studie führten die Forschenden geologische Tests mit vier Instrumenten durch, die sich derzeit oder bald auf dem Mars befinden werden. Sie fanden heraus, dass die Proben zahlreiche Mikroorganismen unbestimmter Klassifizierung aufweisen – was die Forscher als „dunkles Mikrobiom“ bezeichneten. Etwa die Hälfte der in Red Stone entdeckten DNA-Sequenzen stammte aus diesem Mikrobiom. Außerdem fanden sie eine Mischung aus Biosignaturen aktueller und alter Mikroorganismen, die mit modernsten Laborgeräten kaum nachgewiesen werden können.

Zur Studie Die Studie mit dem Titel „Dark microbiome and extremely low organics in Atacama fossil delta unveil Mars life detection limits“ (engl. Dunkles Mikrobiom und extrem wenig organische Stoffe im fossilen Atacama-Delta zeigen die Grenzen des Nachweises von Leben auf dem Mars auf) wurde am 21. Februar 2023 in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Eines der Testinstrumente war zehnmal empfindlicher als das von Curiosity – und selbst damit waren die Forschenden kaum in der Lage, organische Anzeichen von Leben in den Proben zu finden. Armando Azua-Bustos vom Zentrum für Astrobiologie in Madrid und Hauptautor der Studie hätte erwartet, dass die Forscher mit den Instrumenten Anzeichen von Leben hätten erkennen müssen – zumindest dort, wo sie wussten, dass es Mikroben gibt. Jedes Instrument in einem mikrobiologischen Labor hätte besser abschnitten, sagt er.

Um Leben auf dem roten Planeten zu finden: Warum empfindlichere Instrumente auf dem Mars gebraucht werden

„Man muss sich entscheiden, ob es vorteilhafter ist, begrenzte Analysemöglichkeiten auf der Marsoberfläche zu haben, um eine Vielzahl von Proben zu untersuchen oder begrenzte Proben zu haben, die mit einer Vielzahl von hochmodernen Instrumenten auf der Erde analysiert werden können“, erklärt Alberto G. Fairén. Die zum Mars geschickten Instrumente werden wohl nie Anzeichen auf vergangenes Leben finden, da sie nicht empfindlich genug sind – zu diesem Schluss kommen die Forschenden. Insbesondere vor der „Möglichkeit, bei der Suche nach Leben auf dem Mars falsch-negative Ergebnisse zu erhalten, unterstreicht den Bedarf an leistungsfähigeren Instrumenten“, mahnt der Mitautor der Studie.

Proben-Rückführung als Lösung sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde

An einer Lösung wird derzeit sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde gearbeitet. Der Mars-Rover Perseverance sammelt derzeit geologische Proben vom roten Planeten ein. Diese sollen mit dem Rover Rosalind Franklin von der ESA zur Erde gebracht werden. Dieser europäische Rover „wird einen Bohrer mit sich führen, der die beispiellose Fähigkeit besitzt, bis in eine Tiefe von zwei Metern vorzudringen, um Sedimente zu analysieren, die besser vor den rauen Bedingungen auf der Marsoberfläche geschützt sind“, sagt Fairén.

„Wenn die Biosignaturen in der Tiefe besser erhalten sind, wovon wir ausgehen, dann wird es in diesen tiefen Proben mehr Fülle und Vielfalt geben und die Biosignaturen sind besser erhalten. Unsere Instrumente im Rover werden daher mehr Chancen haben, sie zu entdecken.“ Doch bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Der Rover soll voraussichtlich 2028 zum Mars aufbrechen.

„Wir sind noch dabei zu lernen, wie wir Beweise für Leben auf dem Mars finden können“, konstatiert derweil Azua-Bustos, „die derzeitigen Instrumente, die dorthin geschickt wurden, haben ihre Grenzen. Das liegt aber nicht daran, dass sie schlecht konzipiert sind. Wir befinden uns immer noch auf der Lernkurve.“