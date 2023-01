Forscher scannen Dinosaurier-Eier und machen historischen Fund

Von: Stefanie Fischhaber

In den Niederlanden könnten Forschende einen sensationellen Fund gemacht haben: Beim Scannen von Dinosauriereiern entdeckten sie Anzeichen für Embryonen.

Boxtel - Forscher eines Museums in den Niederlanden könnten einen sensationellen Fund gemacht haben. Wissenschaftler des geologischen Museums Oertijd in Boxtel in der niederländischen Provinz Noord-Brabant untersuchten dutzende Dinosauriereier. In einem dieser Eier könnten sie möglicherweise einen versteinerten Embryo gefunden haben.

Niederländische Forschende scannen Dinosauriereier auf Anzeichen für Embryonen

Die Paläontologen untersuchten 33 Eier in einem CT-Scan. Dafür brachten sie die Eier in ein örtliches Krankenhaus, wie ein Video auf Instagram zeigt. „Gestern Abend gab es statt Menschen, die durch den CT-Scanner des Krankenhauses gingen, Dinosauriereier“, hieß es dazu auf dem Social-Media-Account des Jeroen Bosch Krankenhauses.

Die Wissenschaftler wollten mit dem Scan herausfinden, ob sich in den Eiern Spuren von Dinosaurier-Embryonen befinden. „Nachdem das erste Ei nicht sofort etwas zeigte, wurde das Warten beim zweiten Ei belohnt“, schrieben die Experten weiter. Demnach soll ein Bild Dinosaurierknochen zum Vorschein gebracht haben. „Das ist es, wonach die Forscher gesucht haben. Mission erfüllt!“, freute sich die Krankenhausbelegschaft auf Instagram. Das berichtet merkur..de.

Forschende aus den Niederlanden könnten einen Dinosaurier-Embryo in einem Ei gefunden haben. © Imago/Sem van der Wal

Weltweit bislang weniger als zehn Dinosaurier-Embryonen gefunden

Wie die niederländische Nachrichtenseite dutchnews.nl berichtete, zeigten auch zwei andere Eier Anzeichen von Embryonen an, doch die Ergebnisse waren weniger klar. „Alle waren in heller Aufregung. Haben wir nun eine Eizelle mit einem Embryo oder nicht? Ich hoffe, dass wir es am Ende schaffen. Das wäre ein wahr gewordener Traum“, sagte Museumsdirektor Maarten de Rijke gegenüber dutchnews.

Noch ist allerdings nicht bestätigt, dass es sich bei dem Fund wirklich um einen Embryo handelt. Die 70 Millionen Jahre alten Eier werden nun in die Schweiz gebracht, wo sie noch genauer untersucht werden sollen. Bislang wurden weltweit weniger als zehn Dinosaurier-Embryonen gefunden, erklärte Rijke.

Zuletzt hatten Wissenschaftler aus China im Jahr 2021 einen Embryo in einem Dinosaurierei entdeckt. Dieser Fund war nicht nur besonders, weil Dinosaurier-Embryonen äußert selten auftauchen. Als die Forschenden das Ei öffneten, war das Skelett sogar noch perfekt erhalten. Über die Millionen Jahre alten Kreaturen ist noch immer nicht alles bekannt. So fanden Forschende erst vor einigen Jahren heraus, dass Dinosaurier in Herden lebten. Die Ausgrabungen der Wissenschaftler geschehen dabei häufig unter schweren Bedingungen. (sf)