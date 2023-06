Beeindruckendes Video veröffentlicht: Forscher wird mehrfach von springendem Hai attackiert

Von: Ulrike Hagen

Dieser Forscher kann von einer ganz besonderen Hai-Sichtung berichten. Während er Meter über dem Meer Forschungsaufnahmen im Nordatlantik macht, springt ihn plötzlich ein weißer Hai an.

Chatham/Massachusetts – Haie sind faszinierende, aber auch wilde und vor allem unberechenbare Tiere. Das erlebte zuletzt auch eine Crew, deren Segelboot von Orcas angegriffen – und in letzter Minute gerettet wurde. Auch Aufnahmen eines US-amerikanischen Meeresschützerteams zeigen, wie unvermutet Haiangriffe überraschen können. Als der Forscher Dr. Skomal auf einer ausfahrbaren Kanzel Unterwasseraufnahmen im Nordatlantik macht, wird er plötzlich von einem aus dem Wasser springendem weißen Hai attackiert.

Als Forscher Dr. Skomal auf der Unterwasseraufnahmen macht, wird er plötzlich von einem aus dem Wasser springendem weißen Hai attackiert. © Screenshot/Atlantic White Shark Conservancy

Gefährliche Begegnung mitten auf dem Meer: Forscher wird von springendem Hai attackiert

Der eindrucksvolle Vorfall ereignete sich bereits am Montag, dem 11. November 2019, vor dem Nauset Beach an der Ostküste des äußeren Cape Cod in Orleans, Massachusetts im Nordatlantik. Dr. Greg Skomal von der Division of Marine Fisheries, der Abteilung für Meeresfischerei, die mit der AWSC zusammenarbeitet, machte von der Kanzel des Forschungsschiffes der Atlantic White Shark Conservancy aus Unterwasseraufnahmen. Plötzlich springt ein etwa eineinhalb Meter großer weißer Hai aus dem Meer und schnappt nach Skomal.

Forscher macht Unterwasseraufnahmen – plötzlich schnappt ein Weißer Hai nach ihm

Es sind Bilder, die den Atem stocken lassen, wie die Aufnahmen eines „Monster“-Hais. Der Forscher, der sich völlig unerwartet dem gewaltigen Hai Auge in Auge gegenüber sieht, muss einen regelrechten Tanz aufführen, um dem scharfen Gebiss des Meeresriesen zu entgehen. Die Aufnahmen zeigen, wie Skodal mehrfach auf der ausfahrbaren Kanzel, in der er schutzlos über dem Meer hängt, hochspringt.

Die Atlantic White Shark Conservancy erklärt dazu: „Auf unseren Forschungsreisen haben wir Weiße Haie beim Springen gesehen, und wir haben in diesem Jahr mehrere Berichte über das „Breachen“ von Weißen Haien von Fischern und Bootsfahrern erhalten“. Dennoch stellen die Forscher fest: „Begegnungen wie diese sind selten, aber dieses Video zeigt, dass sie durchaus möglich sind“.

Netz frotzelt: „Das ist das zweite Mal. Hast du ein Bild von einer Robbe auf der Unterseite deiner Schuhe?“

Die Community der AWSC reagiert begeistert: „Dies ist ein unorthodoxer Weg, um ‚Ich habe einen Angriff eines Weißen Hais überlebt‘-Punkte zu sammeln, aber da es der Wissenschaft dient, habe ich kein Problem damit“, kommentiert etwa ein User. Eine weitere Facebook-Userin schreibt: „Wow! Was für ein Erlebnis! Ich liebe den kleinen Tanz, den Dr. Greg aufführt (ich wäre wahrscheinlich mehrere Meter hochgeschwebt), und ich bin begeistert, dass ihr das alles aufgenommen habt“.

Ein weiterer User merkt an: „Hey Greg – das ist jetzt das zweite Mal. Hast du ein Bild von einer Robbe auf der Unterseite deiner Schuhe?“. Bereits im Sommer zuvor ging ein Video viral, das zeigte, wie Skodal angegriffen wurde.

„Wilde und unberechenbare Tiere“: Haischutzorganisation mahnt zur Wachsamkeit

Die AWSC mahnt darum: „Weiße Haie sind wilde und unberechenbare Tiere. Dies ist eine gute Erinnerung daran, wie wichtig es ist, nicht selbstgefällig zu werden und immer wachsam zu sein, wenn man im oder auf dem Wasser ist.“ Gerade erst ereignete sich ein tödlicher Hai-Angriff in einem Badeort in Ägypten.