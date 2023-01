Forscher entwickeln Solar-Reaktor, der Müll und CO₂ in E-Fuels umwandelt

Von: Ulrike Hagen

Britische Forscher haben eine Technologie entwickelt, die Plastikabfälle und Treibhausgase mithilfe von Solarenergie in nachhaltige Brennstoffe umwandelt.

Cambridge – Es ist eine kleine Sensation: Wissenschaftler der Elite-Universität Cambridge in Großbritannien haben eine Technik entwickelt, Plastikmüll und CO₂ mithilfe von Sonnenenergie in nachhaltige Brennstoffe umzuwandeln. Das von Chemikern entwickelte System könnte die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft entscheidend vorantreiben – und das riesige Problem der Kunststoff-Verschmutzung angehen – vor den unwiderruflichen Folgen von Plastikmüll, auch im Meer, warnen Experten schon länger.

Wissenschaftler der Universität Cambridge haben eine Technik entwickelt, Plastikmüll und CO₂ mithilfe von Sonnenenergie in nachhaltige Brennstoffe umzuwandeln. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Die neuartige Technologie wurde vom Team des Yusuf Hamied Department of Chemistry rund um Professor Erwin Reisner ausgetüftelt. Dabei werden Abfälle mithilfe von Solarenergie, die auch ein E-Auto antreibt, das nun in Serie produziert wird, in chemische Produkte umgewandelt. In dem Prozess werden gleich zwei Abfallströme – nämlich Treibhausgase und Kunststoffe – parallel in zwei nachhaltige Brennstoffe – nämlich Synthesegas und Glykolsäure – umgewandelt. Synthesegas wird in der Industrie vor allem bei der Produktion sogenannter E-Fuels, also synthetischer Kraftstoffe als Alternativen zu Benzin und Diesel, eingesetzt.

Solarreaktor: Bahnbrechendes System zur Bekämpfung von Plastikmüll

„Die Umwandlung von Abfall in etwas Nützliches mithilfe von Solarenergie ist ein Hauptziel unserer Forschung“, sagt Professor Erwin Reisner, der Hauptautor der Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Synthesis veröffentlicht wurde, dazu. „Die Plastikverschmutzung ist weltweit ein großes Problem, und oft werden viele der Kunststoffe, die wir in die Recyclingtonne werfen, verbrannt oder landen auf der Mülldeponie“, so Reisner.

Nach Angaben des UN-Umweltprogramms werden jedes Jahr geschätzt 300 Millionen Tonnen Kunststoffmüll produziert – eine unglaubliche Menge, die in etwa dem Gewicht der menschlichen Bevölkerung entspricht. Bereits 2020 wurde ein historischer Punkt erreicht: Seitdem übersteigt die Masse aller menschengemachten, also künstlichen Stoffe die weltweite, natürliche Biomasse. Vom Plastikmüll wird nur 9 Prozent recycelt, der Rest landet auf Mülldeponien oder verschmutzt unsere Meere mit Mikroplastik. Forscher warnen inzwischen vor Bakterien-Hotspots auf Mikroplastik im Meer.

Die solarbetriebene Technologie, die dazu beitragen könnte, die Verschmutzung von Kunststoffen und die Treibhausgase zu bekämpfen, könnte die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft entscheidend voranbringen.

Das chemische Recycling ist ein Ansatz, Kunststoffabfälle zu verarbeiten – und aus ihnen Produkte zur Herstellung von Brennstoffen zu gewinnen. Dieser Prozess erforderte bislang allerdings extrem hohe Temperaturen, ist mit hohen Kosten verbunden und nicht besonders effizient. Die neue, solarbetriebene Technologie könnte das ändern, und gibt nun Anlass zur Hoffnung, der Lösung für ein riesiges Problem näherzukommen.

Solar-Energie verwandelt PET-Flaschen und CO₂ in E-Fuels

So wird CO₂ beispielsweise in Synthesegas umgewandelt, einen wichtigen Bestandteil nachhaltiger Flüssigkraftstoffe, während aus Plastikflaschen Glykolsäure hergestellt wird, die in der Kosmetikindustrie weit verbreitet ist. Der System kann dabei so eingestellt werden, dass es Abfälle in verschiedene Produkte umwandelt, indem die Art des im Reaktor verwendeten Katalysators entsprechend geändert wird.

Die Forscher entwickelten einen Reaktor mit zwei getrennten Kammern: eine für Kunststoff und eine für Treibhausgase. © University of Cambridge/Nature

Kreislaufwirtschaft: Solarbetriebene Maschine macht aus CO₂ und Müll Treibstoff

Die Forscher sehen darin eine einzigartige Chance, Plastikmüll und Treibhausgase – zwei der größten Verschmutzer der Natur – in nützliche Produkte umzuwandeln. Sie hoffen, dass das solarbetriebene System ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft sein wird.

Bahnbrechend: Solarbetriebene Recyclingsystem bekämpft Treibhausgase und Müllproblem

Andere ähnliche solarbetriebene Systeme sind in der Entwicklung, aber bis jetzt haben sie nicht in einem einzigen Prozess Kunststoffabfälle recycelt und Treibhausgase reduziert. „Eine solarbetriebene Technologie, die gleichzeitig die Verschmutzung von Kunststoffen und die Treibhausgase bekämpft, könnte die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft entscheidend vorantreiben“, sagt Subhajit Bhattacharjee, Mitautor der Studie.

„Normalerweise erfordert die CO₂-Umwandlung viel Energie, aber unserem System genügt es, mit Licht beleuchtet zu werden, um zu beginnen, schädliche Produkte in etwas Nützliches und Nachhaltiges umzuwandeln“, erklärt der Chemiker Dr. Motiar Rahaman. Die Forscher hoffen, dass das System eines Tages für die Entwicklung einer vollständig mit Solarenergie betriebenen Recyclinganlage genutzt werden kann.