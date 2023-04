Stewardess kam zu spät: Flugzeug-Passagier öffnet einfach Notausgang-Tür

Von: Lucas Maier

Eigentlich sollte ein US-Flugzeug in Richtung Seattle abheben. Doch ein Mann sorgte für Chaos. Am Ende fand er sich in einem Polizeiauto wieder.

München/Los Angeles – „Bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position, schnallen Sie sich an und lassen Sie die Fensterblenden oben. Wir starten in wenigen Minuten.“ Ansagen wie diese, kennt jeder, der schon einmal mit dem Flugzeug verreist ist. Dass kurz vor dem Start die Sicherheitstüren ebenso geschlossen bleiben sollten, scheint selbsterklärend zu sein. In den USA sah dies ein Mann jedoch anders.

Ein Passagier des Flugs 1714, von Los Angeles nach Seattle, entschied sich kurz vor dem Start dazu, die Sicherheitstür zu öffnen. Anschließend verließ er das Flugzeug der Delta-Airline über die Notfallrutsche, wie der US-Sender CNN berichtete.

Flug nach Seattle: Am Rollfeld entschied sich ein Passagier kurzerhand für den Notausgang

Als sich die Boeing 737 am Samstag (25. März) bereits auf dem Rollfeld befand, um ihren Flug nach Seattle zu starten, rannte ein Mann aus dem hinteren Teil der Maschine zum Notausgang. Und öffnete diesen kurzerhand. Das schilderte Gillian Sheldon, die sich laut eigener Aussage an Bord des Delta-Fluges befand.

Flug in den USA: Passagier löst Notrutsche auf Startbahn aus. © Hintergrund: CHROMORANGE/IMAGO-Images, Vordergrund Screenshot Twitter Gillian Sheldon

„Flugbegleiter versuchten ihn aufzuhalten, aber er entfaltete die Rutsche und sprang hinaus“, schreibt Sheldon auf Twitter. Anschließend wurden die Passagiere des Fluges laut CNN in eine andere Maschine umgebucht und konnten mit Verzögerung ihre Reise nach Seattle antreten.

USA: Mann flüchtet aus Flugzeug und wird anschließend abgeführt

Als der Mann auf der Landbahn ankam, wurde er zuerst von Flughafenmitarbeitern festgehalten. Anschließend wurde er dem Bericht zufolge von der Polizei abtransportiert. Er soll anschließend für eine psychologische Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden sein, wie der Spiegel unter Berufung auf die Fluggesellschaft schreibt.

„Er war eindeutig aufgeregt oder nervös oder ängstlich oder wegen irgendetwas ausgeflippt“, sagte Passagierin Gillian Sheldon dem Sender NBC Los Angeles. Die anderen Passagiere zeigten sich nach ihrer Einschätzung überrascht von der heiklen Situation. Allerdings soll keiner die Lage als gefährlich eingestuft haben.