Flugzeug mit 72 Insassen laut Medienbericht in Nepal abgestürzt

Von: Yannick Hanke

Laut einem Medienbericht ist ein Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt. © imago/Archivbild

Laut einem Medienbericht soll ein Passagierflugzeug in der nepalesischen Stadt Pokhara abgestürzt sein. An Bord der Maschine sollen 72 Menschen gewesen sein.

Kathmandu – In der nepalesischen Stadt Pokhara ist einem Medienbericht zufolge ein Passagierflugzeug abgestürzt. Wie die Zeitung Kathmandu Post unter Berufung auf einen Airline-Sprecher berichtet, sollen an Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines 68 Passagiere sowie vier Crew-Mitglieder gewesen sein.

Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

Demnach sei der Flieger am Sonntagmorgen, 15. Januar 2023, auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara verunglückt. Rauchwolken am mutmaßlichen Ort des Absturzes seien auf Video und Fotos in den sozialen Medien zu sehen gewesen. Nähere Details, etwa zu möglichen Opfern oder der Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.