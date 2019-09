Grusel-Entdeckung wie im Film: Versunkene Leiche wird nach 21 Jahren entdeckt

Google Earth erspäht Auto

+ © Screenshot Google Maps Noch immer ist das versunkene Autowrack auf Google Maps im US-Staat Florida zu sehen. Darin fand die Polizei die Überreste des Vermissten. © Screenshot Google Maps

In den 90er-Jahren ist ein Mann mit seinem Auto im See versunken. Nach über 20 Jahren konnte der Vermisstenfall in den Vereinigten Staaten schließlich aufgeklärt werden.

Palm Beach - Ein Amerikaner wollte sich einfach mal im Internet sein früheres Zuhause im US-Staat Florida anschauen. Doch dass er dort einen gruseligen Fund machen würde, ahnte der Mann zu dem Zeitpunkt noch nicht: Er half dadurch, die Leiche eines seit 21 Jahren vermissten Mannes zu finden.

Auf Google-Earth-Satellitenaufnahmen fiel dem ehemaligen Einwohner von Grand Isles nahe Miami nämlich etwas Ungewöhnliches auf: In dem kleinen See hinter seinem einstigen Haus schien ein Auto nahe dem Ufer im Wasser zu liegen. Das berichtete das Sheriffbüro in Palm Beach County am Donnerstag (Ortszeit).

USA: Mann entdeckt Auto in Fluss auf Google Earth - Polizei findet Leiche

Diese Entdeckung machte den Mann stutzig. Er kontaktierte den jetzigen Bewohner des Hauses, der mit seiner privaten Drohne Aufnahmen des Teiches machte und ebenfalls das Fahrzeug im Wasser entdeckte. Die alarmierte Polizei barg schließlich das stark verrottete Autowrack und fand im Innern menschliche Überreste.

Laut The Guardian äußerte sich der Anwohner gegenüber der US-amerikanische Lokalzeitung The Palm Beach Post überrascht über den Fund, denn er habe vom Ufer aus nie etwas Auffälliges bemerkt. „Niemals hätte ich damit gerechnet, dass dort ein Toter liegt“, sagte er.

Nach grausigem Fund auf Google Earth in den USA - Leiche identifiziert

Nach einer Untersuchung durch Gerichtsmediziner war schließlich klar: Die Leichenteile gehören zu einem seit dem 8. November 1997 vermissten Mann, erklärte das Sheriffsbüro weiter. Laut The Guardian soll es sich bei der Leiche um einen damals 40-jährigen Mann handeln, der von einem Nachtclub mit dem Auto nach Hause aufbrach. Er rief seine Freundin an, um ihr mitzuteilen, dass er bald zu Hause sein würde - wo er aber nie ankam. Unklar blieb zunächst, unter welchen Umständen das Auto in den Teich geraten war.

Die Zeitung The Palm Beach Post veröffentlichte ein Foto auf Twitter, das den Vermissten zeigen soll:

Did Google Earth help find man missing since 1997 in Wellington pond? https://t.co/mfIxfUqP10 — The Palm Beach Post (@pbpost) 12. September 2019

Auch in Berlin hat die Polizei kürzlich einengrausigen Leichenfund gemacht.

Nicht nur in den USA, sondern a uch in Deutschland gab es kürzlich einen mysteriösen Vermisstenfall - doch die Suche nach der 14-jährigen Leonie nahm eine überraschende Wende.

Für seinen Piraten-Look beim Stand-Up Paddling war er berühmt. In einem Kostüm wie Jack Sparrow aus dem Kinofilm „Fluch der Karibik“ war auf dem Meer unterwegs. Dann war er plötzlich verschollen.

USA ist für seine Kuriositäten bekannt. In Miami soll es für eine Sport-Arena ein schlüpfriges Millionenangebot geben.

In den USA jagt die Polizei einen Verbrecher, der einer Serienfigur verdächtig ähnlich sieht. Entsprechend gibt es zahlreiche Anspielungen unter dem Fahndungsaufruf.

Wo ist Antonida Schiffelbaum? Die 77-Jährige wird in Traunreut vermisst, sie könnte orientierungslos sein. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit, wie Merkur.de* berichtet.

In Amerika gab es beim Sport einen schlimmen Zwischenfall. Üble Szene im Video - beim Baseball wurde ein Schlagmann von einem Ball im Gesicht getroffen.

Haben Sie von dieser kuriosen Entdeckung erfahren? Kuriose Entdeckung: Dreht man das Logo eines Kult-Vereins, offenbart es eine schmutzige Fantasie.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

spl