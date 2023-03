Ehepaar entdeckt 50 Jahre alte Flaschenpost im Wald – Kuriose Botschaft sorgt für Aufsehen

Von: Michelle Brey

In einem Park im US-Staat Pennsylvania wurde eine sehr alte Flaschenpost gefunden. (Symbolbild) © Michael Eichhammer / Imago

Eine Flaschenpost in den USA sorgt für Aufsehen. Die Finder suchen nach denjenigen, die die Flasche samt Inhalt zurückließen.

Harrisburg/München - Antikes, uralte Fundstücke oder Briefe haben für viele Menschen einen großen Wert und sind besonders eins: geheimnisvoll. Auch Flaschenpost, die nach Jahren irgendwo angeschwemmt wird, sorgt nicht selten für Überraschungen. Eine Flaschenpost aus Japan bescherte seiner Finderin beispielsweise ein besonderes Geschenk. Während die meisten solcher Flaschen im Meer zu finden sind, oder an Stränden angeschwemmt werden, fand ein Paar aus den USA nun eine äußerst alte Flasche mitsamt Botschaft im Wald, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Flaschenpost in den USA: Paar findet 50 Jahre alten beschriebenen Pappteller

„Dass Leute normalerweise nicht auf ihren Müll schreiben“, das dachte sich Joe Fresetta, als er im Fowlers Hollow State Park im US-Staat Pennsylvania eine alte Flasche fand, wie er 6 ABC, einem Fernsehsender in Philadelphia, berichtete. Gemeinsam mit seiner Frau Marci öffnete er das Glas. Zum Vorschein kam ein verblasster, beschriebener Pappteller und eine Rechnung für einen Camping-Aufenthalt. Vermutlich hatten die Verfasser kein normales Papier zur Verfügung und wussten sich nur mit einem Pappteller zu helfen. Zur Überraschung der beiden Finder war der Inhalt der Flasche auch schon knapp 50 Jahre alt.

Der Teller war nämlich zum einen mit dem Datum versehen: 31. August 1973. Die Verfasser schrieben zum anderen auch noch einiges mehr auf den Pappteller. So verbrachte eine Familie den Notizen auf dem Teller zufolge einige Zeit auf dem Campingplatz mit der Nummer elf. Sie fügten außerdem an, dass die Nachbarn etwas laut gewesen seien.

Flaschenpost in den USA gefunden: Wer hat sie zurückgelassen?

Das Ehepaar aus den USA möchte nun herausfinden, wer vor rund 50 Jahren den Pappteller beschrieb und in die Flasche steckte. Marci und Joe Fresetta veröffentlichten den Fund auf Social-Media-Plattformen. „Wir hoffen, dass wir die Familie ausfindig machen können, die die Flaschenpost hier zurückgelassen hat“, sagte der Mann gegenüber 6 ABC.

„Vier verschiedene Personen schrieben über Erfahrungen hier im Park“, so Marci Fresetta über die Verfasser. Der Fund habe bei ihr Erinnerungen an eigene Camping-Erlebnisse in dem Park zurückgebracht. Ob sich die einstigen Camping-Urlauber aber überhaupt noch an ihre Flaschenpost erinnern können oder den Aufruf des Ehepaars sehen? Es wäre aber zumindest nicht das erste Mal, dass eine Flaschenpost zu ihrem ursprünglichen Urheber oder dessen Angehörigen zurückkehrt. (mbr)