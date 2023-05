Italiens schönste Strände 2023: Zwei Regionen räumen bei Auszeichnung ab

Von: Richard Strobl

Strand von Laigueglia an der ligurischen Riviera. (Archivfoto) © IMAGO/belinchephoto

Wo in Italien gibt es die schönsten Strände? 2023 räumen zwei Regionen ab. Hier wurden besonders viele „Blaue Flaggen“ vergeben.

Rom – Der Sommerurlaub rückt für viele immer näher. Und auch 2023 wird es einige Deutsche in das Sehnsuchtsland südlich von Österreich ziehen. Italien lockt mit sommerlichen Temperaturen, weltberühmter Kulinarik und traumhaften Stränden am Mittelmeer. Doch Strand ist nicht gleich Strand – und es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn ein teils teurer Italien-Urlaub durch unschöne Spiaggias getrübt wird.

Um das zu verhindern, können sich Touristen wie Einheimische an den „Blauen Flaggen“ orientieren. Mit diesen werden jährlich die schönsten und saubersten Strände am Meer, an Binnengewässern und an Marinas ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird jährlich in Kooperation mit der dänischen NGO F.E.E. (Foundation for Environmental Education) und deren Ableger in Italien vergeben. Beteiligt sind aber etwa auch das Tourismusministerium, das Landwirtschaftsministerium und das Higher Institute of Health.

Die schönsten Strände in Italien: Die „Blauen Flaggen“ haben sich etabliert

Dabei handelt es sich um ein Umweltzeichen des nachhaltigen Tourismus, das unter anderem an Strände vergeben wird. Über die Jahre hat sich die „Blaue Flagge“ zu einer der wichtigsten Auszeichnungen für den Tourismus und die Städte am Meer entwickelt.

Mit in den strengen Bewertungskatalog fließen dabei etwa Umweltmanagement, Dienstleistungsgüte, Sicherheit und Wasserqualität ein. So sind etwa die Funktionsfähigkeit von Kläranlagen, die Abfallentsorgung, die Pflege städtischer Einrichtungen, aber auch, inwiefern ein uneingeschränkter Zugang zum Meer vorhanden ist, Bewertungskriterien.

Um eine Chance auf eine „Blaue Flagge“ zu haben, müssen die Gemeinden sich allerdings einem aufwendigen Bewerbungsverfahren unterziehen. Insofern nehmen nicht alle Strände teil. Die mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichneten Gemeinden repräsentieren aktuell etwa ein Viertel aller italienischen Strände, erklärt der Präsident von F.E.E. Italia, Claudia Mazza, der Repubblica.

Italiens schönste Strände: 458 Meerzugänge werden 2023 ausgezeichnet

Ausgezeichnet werden dann die Orte oder Städte, die aber teils mit mehreren Stränden teilnehmen. Im Jahr 2023 wurden demnach etwa 226 Küstenstädte ausgezeichnet, allerdings wurden 458 Strände berücksichtigt. Vorneweg: Auch in diesem Jahr stieg damit die allgemeine Zahl der ausgezeichneten Strände in Italien. Im Vorjahr waren es 210 Gemeinden und 427 Strände.

Wegen der neu aufgelisteten Strände verschiebt sich dem Bericht der Repubblica nach im Jahr 2023 auch das Ranking der Regionen. Die meisten „Blauen Flaggen“ kann dabei Ligurien vorweisen: 34. Hier kamen mit Laigueglia und Sori zwei neue Strände hinzu. Damit ist Ligurien mit großem Abstand an der Spitze.

Das Beispiel Laigueglia zeigt dabei den Stellenwert der „Blauen Flaggen“: Nach 21 Jahren kehrt der Ort zurück in das Ranking. Bürgermeister Roberto Sasso Dal Verme erklärte der Repubblica, warum: „Wir haben mit Unterstützung der Universität Genua und nach dreijähriger Überwachung ein neues Abwasserreinigungssystem geschaffen“.

„Blaue Flaggen“ in Italien: Die Regionen im Überblick

Dahinter folgt Apulien im Süden Italiens mit 22 „Blauen Flaggen“. Hier kamen vier neue Gemeinden hinzu: Gallipoli, die Tremiti-Inseln, Leporano und Vieste. Dahinter folgen die Toskana und Kampanien mit je 19 Flaggen. Hier kam mit San Mauro Cilento beziehungsweise der Lagune von Orbetello je eine Flagge hinzu. Auch Kalabrien hat mit 2 neuen Flaggen (Rocca Imperiale und Catanzaro) nun 19 Flaggen. Die weiteren Regionen:

Marken: 18 Flaggen - neu: Porto San Giorgio

Sardinien: 15

Abbruzzen: 14

Sizilien: 11

Latium: 10

Südtirol: 10

Emilia-Romagna: 9 - Cattolica verliert seine Flagge. Dafür erhält Gatteo 2023 eine Auszeichnung.

Venetien: 9

Basilikata: 5

Piemont: 5 - neu: San Maurizio d‘Opaglio und Verbania

Lombardei: 3 - neu: Sirmione und Toscano Maderno

Friaul-Julisch Venetien: 2

Molise: 2 - neu: Termoli

Während die Auszeichnung für viele Orte auch einen Weg darstellt, neue Touristen anzulocken, wehren sich einige Orte in Italien mittlerweile vehement gegen den Massentourismus - und setzen dabei teils strenge Regeln in Kraft.