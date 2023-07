Adria-Tragödie: Badegäste hörten noch ihre Schreie – Vater und seine Söhne (13, 15) ertrinken im Mittelmeer

Von: Moritz Bletzinger

Die verunglückte Familie übersah möglicherweise die Rote Flagge: Am Strand von Vilë Bashtova gibt es keine Ordner. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Zwei Kinder und ihr Vater sind tot. Die Strömung riss die drei an der Adriaküste mit. Andere Badegäste hörten sie noch schreien, aber kamen zu spät.

Tirana/München – Der Adria-Ausflug einer Familie aus Tirana endete in einer Tragödie. Ein 50-Jähriger und seine beiden Söhne, 13 und 15 Jahre alt, ertranken am Sonntag (9. Juli) im Mittelmeer vor Albanien. Sie starben offenbar beim Versuch, einander vor der Meeresströmung zu retten, schreibt abcnews.de.

Urlauber hörten sie noch schreien: Vater und seine Söhne ertrinken an der Adriaküste

Demnach wurde zuerst der 13-Jährige von der Strömung erfasst und weit aufs Meer hinausgetrieben, sein 15-jähriger Bruder und sein Vater schwammen hinterher und gerieten dabei selbst in Not.

„In einem Moment schrie jemand und versuchte, herauszukommen“, berichtet ein Zeuge dem Blatt. Die Urlauber am Strand von Vilë Bashtova versuchten vergeblich, der Familie zu helfen. „Einige von uns sahen, dass etwas nicht stimmte und gingen ins Meer. Dann sahen wir drei Menschen treiben. Ich war nicht allein, es waren viele Leute da, auch eine Krankenschwester. Und sie alle kämpften“, beschreibt er weiter. Ein anderer erklärt: „Wir haben versucht, unser Bestes zu geben.“

Doch die Badegäste haben es nicht geschafft. Trotz der Reanimationsversuche starben die beiden Kinder und ihr Vater. Die Jugendlichen sollen noch Lebenszeichen gezeigt haben. Laut ABC News sind ihre Leichen in der Gerichtsmedizin, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Über die Mutter der Teenager ist nichts bekannt.

Keine Rettungsschimmer am Mittelmeerstrand: Medien fordern mehr Schutz für Badegäste

Am Strand von Vilë Bashtova gibt es keine Rettungsschwimmer oder Küstenwacht, nur unbemannte Türme. Dort wehte am Sonntag zwar die Rote Flagge, aber es war niemand da, um die Warnung an die Familie weiterzugeben, die das Signal scheinbar nicht mitbekommen hat. ABC News vermutet, die Tragödie hätte anderenfalls verhindert werden können. „Das Wasser ist an dieser Mittelmeerstelle sehr flach, wo es schwierig ist, zu ertrinken. Aber dennoch ist die Anwesenheit von Strandwächtern entscheidend, wie es im heutigen Fall der Fall war“, sagt ABC-Journalist Leonidha Musaj.

Auch in Deutschland häufen sich tödliche Badeunfälle, hauptsächlich in Seen und Flüssen. Die DLRG moniert, dass immer weniger Kinder gut schwimmen können. In Albanien kritisieren Beobachter, dass durch den wachsenden Tourismus mittlerweile auch abgelegene Meerstellen besucht werden, an denen es keine Strandwächter gibt. (moe)

