Fisch aus dem Mar Menor: Meeräsche viel besser als ihr Ruf

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Die Meeräsche aus dem Mar Menor im Südosten von Spanien ist eine gesunde und billige Alternative zu Barsch und Brasse. © canalmarmenor/Carm

Unterschätzter Fisch: In der Region Murcia im Südosten von Spanien ist die Meeräsche aus dem Mar Menor tief in der Gastronomie verankert. Warum der Fisch besser ist als sein Ruf, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Geheimtipp unter Fischen aus Spanien: Meeräsche aus dem Mar Menor

Murcia – Die Meeräsche hat keinen besonders guten Ruf. Weil sie sich in Häfen aufhält und sich im Brackwasser wohlfühlt, hat sie das Image eines Schmuddelfisches. Im Südosten von Spanien in der Region Murcia ist sie dagegen aus der Küche nicht mehr wegzudenken. Die Meeräsche aus dem Mar Menor hat ein paar entscheidende Vorteile gegenüber anderen Fischen, wie costanachrichten.com berichtet.

Das wussten auch schon die Phönizier und pökelten Meeräschen. Von dem Mar-Menor-Fisch profitieren unter anderem Sportler und Kinder im Wachstum. Auch Umweltschützer dürften nichts gegen den Fang der Meeräsche einzuwenden haben.