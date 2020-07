Video: Shih-Tzu-Pudel büxt auf Highway aus – „Sie hätten ihn Rocket nennen sollen“

Tierische Verfolgungsjagd

Verfolgungsjagden in den USA sind selten lustig, nicht so in diesem Fall. Nach einem Verkehrsunfall auf einem Highway ist dort ein Shih-Tzu-Pudel ausgebüxt. Minutenlang versuchten Feuerwehrleute und Passanten, den Vierbeiner wieder einzufangen – und wurden dabei gefilmt.

Washington D.C. – Wenn es in den USA zu einer Verfolgungsjagd kommt, dann ist meist schnell ein Hubschrauber zur Stelle, der das Geschehen filmt. Oft endet die Jagd leider mit unschönen Szenen, etwa einem Unfall. Doch in diesem Fall war das anders: Auf der bereits wegen eines Verkehrsunfalls gesperrten Interstate 495 in Washington D.C. ist ein Hund namens „Astro“ ausgebüxt. Mehr als sieben Minuten hielt die Shih-Tzu-Pudel-Mischung Feuerwehr und Passanten auf Trab, die vergeblich versuchten, den Vierbeiner wieder einzufangen*. Einen Teil der tierischen Verfolgungsjagd hielten Kameraleute von einem Helikopter aus auf Video fest. Das Netz lacht sich schlapp – fast 4.000 Kommentare finden sich unter der Video.

Es ist mehr als erstaunlich, mit welchem Geschick der weiße Shih-Tzu-Pudel immer wieder seinen Verfolgern entkommt. Von oben betrachtet, sieht der flüchtende Hund mit dem buschigen Schwanz fast wie ein sprintendes Eichhörnchen aus. Immer wieder witscht Astro durch die Hände der Helfer. Einmal entgeht der Vierbeiner auch haarscharf einer Kollision mit einem fahrenden Auto. Die Leute, die sich das Facebook-Video angesehen haben, sind jedenfalls begeistert. „Wow. Er kann fliegen. Glückwunsch an alle, die mitgeholfen haben, dieses verängstigte Baby wieder einzufangen. Großartige Arbeit!", kommentiert eine Frau. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks