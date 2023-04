Feuer in Disneyland: 14 Meter hoher Drache geht bei Live-Show in Flammen auf

Von: Martina Lippl

Drache in Disneyland geht bei Live-Show in Flammen auf. Screenshot zeigt den Drachen kurz davor. © Screenshot Twitter/ LearnThisBiz

Ein Drache in Disneyland in den USA geht plötzlich in Flammen auf – während einer Live-Show in Kalifornien. „Fantasmic“ muss unterbrochen werden.

Anaheim – Plötzlich steht ein Drachen im Disneyland lichterloh in Flammen. Die 14 Meter hohe Figur brannte bei einer Live-Show „Fantasmic!“ im Freizeitpark in Kalifornien (USA), berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Videos von dem Vorfall am Samstagabend (Ortszeit) sind in den sozialen Netzwerken zu finden. Ein brennender Drache in der Dunkelheit ist zu sehen. Lautsprecherdurchsagen sind zu hören, die die Vorstellung „aufgrund unvorhergesehener Umstände“ beendeten.

Disneyland: Attraktion geht in Flammen auf

„Der Kopf des Drachens begann zu leuchten, und ich sah Feuer und eine Art Rauch herauskommen“, erzählt eine Augenzeugin dem US-Nachrichtenportal abcnews.go.de. Die Besucherin hatte demnach die Show im Disneyland in Anaheim schon einige Male gesehen und dachte zuerst, es sei etwas Neues hinzugefügt worden.

Kalifornien: Drache bei Pyro-Show im Disneyland in Flammen

Normalerweise endet die Show damit, dass Micky Maus einen Zauberspruch spricht, um den feuerspeienden Drachen Maleficent zu besiegen. Disney selbst beschreibt „Fantasmic!“ als eine nächtliche Show mit Spezialeffekten und „großartiger Pyrotechnik“. Diesmal gab es offenbar keinen Zauberspruch. Die Vorstellung endete etwas chaotischer.

Feuer in Disneyland in Kalifornien – keine Verletzten

Verletzte habe es nicht gegeben, meldete der Sender abc 7 unter Berufung auf die Feuerwehr. Angaben zum entstandenen Schaden gab es anfänglich nicht. Disney selbst äußerte sich zunächst nicht. Die Attraktionen auf dem Gelände in Anaheim vor den Toren von Los Angeles sind ein Touristenmagnet. Die Show sei eine Reise durch die Fantasie von Micky Maus. Disneys bekannte Figur kämpfe darin gegen mehrere Schurken, darunter auch gegen den feuerspeienden Drachen Maleficent.

Die Ursache des Brandes wird derzeit noch untersucht, berichtet abcnews unter Berufung auf die zuständige Feuerwehr. (dpa/ml)