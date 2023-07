Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Sechster Deutscher in Haft – seine Aussage zeichnet anderes Bild

Von: Maximilian Kettenbach

Ein Verdächtiger wird von der Polizei zu einem Hotel gebracht, wo ein sexueller Übergriff stattgefunden haben soll. Das teilte die Polizei auf der Mittelmeerinsel am Freitag mit. Opfer sei demnach eine deutsche Urlauberin. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben im Zimmer eines Hotels am Ballermann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben. © Ingo Wohlfeil/dpa

Der Verdacht einer Gruppenvergewaltigung von deutschen Urlaubern an einer Deutschen überschattet die Partys auf der Meile auf Mallorca. Neue Details werden bekannt.

Update vom 14. Juli, 15.19 Uhr: Gegen die Touristen werde wegen eines mutmaßlichen „sexuellen Angriffs“ ermittelt, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Sie sollen sich in einem Hotel in Palma an einer ebenfalls aus Deutschland kommenden jungen Frau vergangen haben.

Der Vorwurf des „sexuellen Angriffs“ umfasst nach spanischem Recht eine Vielzahl von Straftaten von Online-Übergriffen bis zu Vergewaltigung. Die sechs Deutschen - alle zwischen 20 und 29 Jahre - wurden laut Polizei am Freitag befragt. Sie sollen am Samstag einem Richter vorgeführt werden.

Update vom 14. Juli, 14.30 Uhr: Alle sechs Tatverdächtigen wurden von der Polizei am Freitag in das Hotel gebracht, wo sich die Tat ereignet haben soll, wie ein dpa-Fotograf vor Ort bestätigte. Am Samstag sollten die fünf Deutschen und ein in Deutschland geborener Türke einem Haftrichter vorgeführt werden. Sollte er Untersuchungshaft anordnen, könnten die sechs Mallorca-Urlauber wochenlang im Gefängnis bleiben. Zunächst hatte die Polizei von sechs Deutschen gesprochen.

Update vom 14. Juli, 13 Uhr: Neue Aussagen der Polizei werfen ein etwas anderes Bild auf die Ereignisse. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Tathergang etwas anders, als zunächst in spanischen Medien dargestellt. Der zuletzt festgenommene sechste Deutsche habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten zunächst einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer gehabt, ehe plötzlich die Freunde des Mannes ins Zimmer kamen.

Später seien fünf deutsche Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert .Ob der Mann, den die Frau anfangs kennengelernt hatte, bei der mutmaßlichen Vergewaltigung dabei war, blieb zunächst unklar.

Ultima Hora hatte zuvor berichtet, dass der Mann die Frau möglicherweise ins Hotel mitbrachte, wo seine Freunde bereits im Zimmer gewartet hätten. Der Vorfall am Ballermann ereignete sich Medien zufolge im Hotel Occidental Playa de Palma, das sich in der Avinguda de Fra Joan Llabrés befindet.

Mittlerweile ist die Spurensicherung der Nationalpolizei eingetroffen. Um 12.40 Uhr wurden zwei Tatverdächtige in Begleitung der Polizei ins Hotel zur Tatortbegehung gebracht, berichtet die Mallorca Zeitung.

Sechster Urlauber gefasst – Polizei meldet Festnahme nach Gruppenvergewaltigung auf Mallorca

Update vom 14. Juli, 12.20 Uhr: Die bisher flüchtige sechste Person im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca ist gefasst. Das berichtet die spanischen Zeitung Ultima Hora. Die Polizei analysiert mittlerweile zudem die Überwachungskameras des Hotels, um weitere Anhaltspunkte für den Vorfall zu finden. Sie rekonstruieren die Tat zur aktuellen Stunde im Hotelzimmer.

Die verhafteten Deutschen werden von den Medien als „Rudel“ bezeichnet. Laut Informationen aus dem Justizbereich ist der sechste Verdächtige derjenige, der zuerst sexuelle Beziehungen mit der 20-jährigen Frau hatte. Die Abteilung für Familien- und Frauenpflege der Nationalpolizei (UFAM) wurde unterdessen mit den Ermittlungen beauftragt.

Das mutmaßliche Opfer war auch mit einer Gruppe von Freunden im Urlaub auf Mallorca. Am Mittwochabend entschieden sie sich dazu, an den Strand zu gehen und etwas zu trinken. Dort traf die Frau auf einen der Männer, die jetzt inhaftiert sind. Sie begleitete ihn in ein Hotel, wo bereits weitere Freunde von ihm warteten. Einigen Mitgliedern dieser Gruppe wird vorgeworfen, die 20-jährige Frau dort vergewaltigt zu haben.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Steckte perfider Plan dahinter? Fünf Deutsche in Haft

Erstmeldung vom 14. Juli 2023, 10.30 Uhr: Palma de Mallorca – Die spanische Nationalpolizei hat am Donnerstagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca fünf deutsche Touristen festgenommen. Das berichtet das Mallorca Magazin unter Berufung auf die Polizei. Ihnen wird eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen. Die Männer sollen um die 20 Jahre alt sein, ebenso wie das mutmaßliche Opfer, das ebenfalls aus Deutschland kommen soll.

Ersten Angaben aus Spanien zufolge könnte es sich dabei um den perfiden Plan eines 20-Jährigen gehandelt haben. Nachdem er die Frau kennengelernt hatte und sich beide nähergekommen waren, soll er vorgeschlagen haben, ins Hotelzimmer seiner Unterkunft in der Joan-Llabrés-Straße zu gehen. Den Informationen von Ultima Hora – der Schwesternzeitung des Mallorca Magazins – zufolge glaubte die Frau, allein mit dem Mann in dessen Zimmer zu kommen. Laut Bildzeitung dachte dies auch der 20-Jährige.

Dort folgte dann jedoch die böse Überraschung. Sie sah sich vier weiteren Männern gegenüber. Daraufhin wollte die 20-Jährige gehen, wurde daran aber gehindert. Einige der Männer sollen die Frau dann vergewaltigt haben, andere sahen dabei zu, bis die Frau schreiend aus dem Zimmer gelaufen sein soll, heißt es im Bericht aus Spanien.

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Tatverdächtiger wird noch gesucht

Ein Mitarbeiter der Hotelrezeption habe dann die Polizei gerufen. Die Beamten der Nationalpolizei nahmen die Männer um 3.40 Uhr fest und beschlagnahmten deren Handys. Die Frau wurde in die Klinik Son Llàtzer gebracht, ein sechster Tatverdächtiger wird noch gesucht. Eine mögliche Untersuchungshaft prüft nun der Haftrichter am Samstag in Palma. Die Tatverdächtigen streiten laut Bild die Vorwürfe ab, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.

Erst im Sommer 2022 wurden zwei Deutsche am Ballermann festgenommen, weil sie eine Frau vergewaltigt haben sollen. Nach einer Gruppenvergewaltigung 2019 kam es sogar zu Demonstrationen auf der Insel. In diesem Sommer gerieten deutsche Mallorca Touristen bereits in die Schlagzeilen, weil sie von Securitys durch die Straßen gejagt wurden.