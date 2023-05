Lottospieler begeht schwerwiegenden „Fehler“ – und gewinnt 45 Millionen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Woche für Woche spielte ein Waliser mit den gleichen Zahlen Lotto. Doch einmal klappte das nicht – und machte ihn zum Millionär.

Kassel/Caerleon – Sein Kontostand lautete „Minus 68 Pfund“. Dann gewann Les Scadding aus Caerleon in Wales über 45 Millionen Pfund im Lotto. Dabei hatte er an dem Tag im Jahr 2009, der sein Leben für immer veränderte, eigentlich einen kapitalen Fehler gemacht. Der bescherte ihm einen millionenschweren Lotto-Gewinn, der auch schon einmal zum Albtraum werden kann.

Arbeitsloser LKW-Fahrer macht auf Lotto-Tippschein folgenschweren Fehler – und wird Millionär

Fast ein Jahr lang war der LKW-Fahrer zu dieser Zeit bereits arbeitslos, wie der Guardian berichtete. Das Lottospielen aber blieb seine größte Hoffnung. Der dreifache Vater sagte, er habe immer gewusst, dass er eines Tages im Lotto gewinnen würde. Seine Tochter, die damals im Ausland lebte, habe ihn Woche für Woche nach der Ziehung die eine Frage gestellt: Hast du gewonnen? Seine Antwort sei stets „Nächste Woche“ gewesen.

Verlassen hat er sich dabei auf seine Glückszahlen. Doch an jenem schicksalhaften Tag vergaß er den Zettel mit den üblichen Zahlen und wählte notgedrungen einen zufälligen „Lucky Dip“ aus. Das Resultat: Der damals 58-Jährige gewann die Hälfte des Eurojackpot, genauer gesagt 45.570.835,50 Pfund (knapp 51 Millionen Euro). Die andere Hälfte räumte eine Tippgemeinschaft aus Liverpool ab.

„Als wir merkten, dass ich alle sieben hatte, ließen wir fast den Laptop fallen“

Erst am nächsten Tag hatte er die Zahlen mit dem Ergebnis überprüft, als seine Frau Samantha ihn zur Teezeit hinausschickte, um etwas zu essen zu kaufen. Als er zur Lotto-Annahmestelle zurückkehrte, bat er jemanden an der Kasse, seine Nummern zu checken. „Der Automat druckte einfach einen rosa Zettel aus und forderte mich auf, mich mit der Lotteriegesellschaft in Verbindung zu setzen“, sagte Scadding. Kurios: Es ist derselbe Laden, in dem eine andere Spielerin, Jenny Southall, 2007 ein 8,3 Millionen Pfund teures Gewinnlos gekauft hatte.

„Ich dachte, ich hätte etwa 50.000 Pfund gewonnen, und ich eilte nach Hause, um es Samantha zu sagen“, so der Gewinner. Zu Hause holte Samantha den Laptop hervor und ging online, um die Gewinnzahlen zu überprüfen. „Als wir merkten, dass ich alle sieben hatte, ließen wir fast den Laptop fallen“, sagte er. Ein Anruf bestätigte, dass ihre wildesten Träume wahr geworden waren.

Das Paar war bald wieder im Internet und überlegte, wofür sie das Geld ausgeben könnten. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein neues Auto besessen, und mein Traumauto ist ein Range Rover Sport“, sagte der glückliche Sieger und fügte hinzu, dass er sich ein schwarzes Modell mit Walnuss-Interieur vorstellte, um seinen Citroen C5 zu ersetzen. „Wir sind online gegangen und haben es optimiert“, so seine damalige Frau. Doch das private Glück blieb dem Paar nicht hold, 2013 haben sich die beiden getrennt.

Lottogewinner wird Hauptaktionär bei Fußballverein

Scadding wollte mit seinem Gewinn auch Gutes tun. Er hatte Hodenkrebs und plante, die Krebshilfe zu unterstützen. „Wir sind in einer Position, in der wir verdammt viel für uns selbst tun und auch der Familie, engen Freunden und Wohltätigkeitsorganisationen Freude bereiten können. Ich denke also, dass es uns zum Besseren verändern wird“, so der Gewinner damals. „Gesundheit kann man nicht kaufen, aber wir können ein sehr gutes Leben führen.“ Scadding erfüllte sich noch einen anderen Traum: Er wurde Hauptaktionär des Fußballvereins Newport County, nachdem er einen Teil seines Geldes investiert hatte, und fungierte zwischen 2012 und 2015 als Eigentümer des Clubs, bis er zurücktrat.

In Thailand gewann ein Mann unterdessen dank ChatGPT im Lotto. Ein Fall von dreistem Betrug ereignete sich dagegen in Nordhessen: Mit einem vermeintlichen Lotto-Gewinn wurde ein 66-Jähriger um 1000 Euro gebracht. (cgsc)

Glücksspiel kann süchtig machen. Holen Sie sich im Bedarfsfall Hilfe bei der kostenlosen Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 1 37 27 00.