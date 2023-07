„Situation falsch eingeschätzt“: Faultier im Zoo Münster an Überhitzung gestorben

Von: Michelle Brey

Teilen

Ein Faultier starb in einem Zoo aufgrund der extremen Temperaturen. © Facebook/Taubenfreunde Münster

Nach dem Tod eines Faultiers wirft eine Initiative dem Zoo in Münster „massive Tierquälerei“ vor. Dieser reagiert nun mit einer Stellungnahme.

Münster - Der Sommer ist in Deutschland definitiv angekommen. Die Hitzewarnungen häufen sich, die Temperaturen knacken nicht selten die 30-Grad-Marke. Das Wetter macht jedoch nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch den Tieren.

Zwei Todesfälle im Allwetterzoo Münster sorgen inmitten der Hitze für Wirbel. Ein Faultier starb und - zum zweiten Mal innerhalb einer kurzen Zeitspanne - kam ein Jungstorch zu Tode. Nachdem sich Tierschützer geäußert hatten, reagierte der Zoo mit einem Statement.

Faultier stirbt in Zoo bei extremen Temperaturen - Reaktion folgt kurz darauf

Ein Video der gemeinnützigen Organisation „Taubenfreunde Münster“ sorgte für Aufsehen. Darin warf die Organisation dem Zoo „massive Tierquälerei“ vor. Hintergrund ist der Tod des Faultiers „Pauli“. Dieses wurde am 10. Juli tot in seinem Gehege gefunden. In dem Video ist das Faultier zu sehen, wie es immer wieder aus einer Wasserschüssel trinkt. Über mehrere Stunden hinweg habe es auf diesem Weg versucht, Abkühlung zu finden, so die Organisation. An dem Tag habe es 38 Grad gehabt. In der Halle, in der sich das Tier befand, seien es sogar 50 Grad gewesen. Unabhängig nachprüfen lässt sich das nicht mehr.

Eine pathologische Untersuchung gab nun Aufschluss über die Todesursache des Faultiers. So informiert der Zoo in einem Statement, dass der Tod „mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Zusammenhänge mit Hitzestress“ zurückzuführen sei. Weitere Ergebnisse seien Nebenbefunde, die alleine nicht zum Tod geführt hätten. „Wir müssen davon ausgehen, dass die hohen Temperaturen ausschlaggebend für den Tod des Tieres waren“, schrieb der Zoo.

Auch im Wasser ist es jedoch teils für Mensch und Tier gefährlich: Die Nordsee ist aufgrund der Hitzewelle zu heiß.

Vom Meeresgrund bis in die Savanne: Das sind die 10 größten Tiere der Welt Fotostrecke ansehen

Münster: Zoo räumt nach Tod eines Faultiers Fehler ein

Bislang konnten wir die Temperaturen, auch an heißen Tagen, durch eine aktive Lüftung gut steuern. Daher war die Kühlung der Halle mittels Klimatechnik zu dem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb. Aus heutiger Perspektive haben wir die Situation der Temperaturentwicklung falsch eingeschätzt. Aus diesem Fehler haben wir Rückschlüsse für die Steuerung der Klimatechnik gezogen und das Klimamanagement verbessert.

Das Faultier sei unruhiger als gewöhnlich gewesen und habe seinen Aufenthaltsort häufiger gewechselt. Das Tier habe jedoch gefressen und Kot abgesetzt. Dementsprechend „sah das Team keinen akuten Handlungsbedarf“. Das Video sei dem Pfleger-Team am entsprechenden Tag zur Beurteilung der Situation nicht vorgelegen. Der Zoo räumte Fehler „in der Einschätzung der technischen und tierischen Situation“ ein und würde alles daran setzten, „um solch einen Vorfall nie wieder erleben zu müssen“.

Jungstorch stirbt: Münster Zoo rettet ihn nicht, weil das die Junggeier gefährden würde

Doch Faultier „Pauli“ ist nicht das einzige Tier, dessen Schicksal für Wirbel sorgt. Auch die Situation rund um die Störche bringt den Allwetterzoo in die Kritik. Nach dem Tod zweier Jungstörche im Juni war am 9. Juli erneut ein Jungstorch gestorben. Die Tiere hatten sich auf dem Gitterdach einer Geier-Anlage verfangen und starben qualvoll. Der Zoo befreite die Tiere nicht, um junge Geier keiner Gefahr auszusetzen.

„Das Problem hier ist, dass bei einer Rettungsaktion ein hohes Risiko besteht, dass sowohl die anderen Jungstörche aus dem Nest springen und verenden, als auch unsere Junggeier gefährdet sind“, heißt es in dem Statement des Zoos. Dem „Verlust eines wilden Weißstorches“ stehe die „Chance auf eine erfolgreiche Auswilderung unserer Geiernachzuchten in Bulgarien“ gegenüber. Hierzu fügt der Zoo an, dass in ganz Bulgarien weniger Geier brüten würden als Störche auf dem Zoogelände in Münster. Selbstverständlich werde aber nach einer Lösung für die Problematik gesucht.

Im Fokus stand der Allwetterzoo nach einer tödlichen Tiger-Attacke aber schon im Jahr 2013. Damals entbrannte ein Streit um die Tierhaltung. (mbr)