Familie geschockt: Unbekannte klauen Asche von gestorbenem Sohn

Vorfall auf Touristeninsel

Familie unter Schock: Unbekannte stehlen Asche von gestorbenem Sohn auf Zypern (Symbolfoto).

Vor fünf Monaten ist ihr Sohn gestorben. Seine Asche bewahrten die Eltern in einer Schachtel auf. Plötzlich war diese Schachtel samt Inhalt weg.

Eltern wurde die Asche von ihrem Sohn geklaut.

Diebe klauten eine Schachtel mit der Asche.

Die Eltern wendeten sich mit eindringlichen Worten an die Täter.

Nikosia - Einem Elternpaar ist auf der Touristeninsel Zypern die Asche ihres kürzlich gestorbenen Sohnes gestohlen worden - kurze Zeit später haben sie die Schachtel zurückbekommen. Unbekannte hatten einen Mietwagen aufgebrochen und neben anderen Gegenständen auch eine Schachtel mit der Asche entwendet. „Du kannst alles behalten, nur gib uns unseren Sohn zurück.“ Mit diesen Worten wandte sich die aus Polen stammende und in Schweden lebende Mutter laut der zyprischen Nachrichtenagentur CNA am Samstag an den oder die Täter. Der Sohn war vor rund fünf Monaten gestorben.

Die Familie wollte die Asche an einem Strand ins Wasser streuen, sagte die Mutter. Auf der hölzernen Schachtel stehe „DENNIS 2000-2019“.

Unbekannte warfen die Schachtel mit der Asche neben die Autobahn, die die Hafenstadt Limassol mit der Hauptstadt Nikosia verbindet, wie das zyprische Staatsfernsehen (RIK) berichtete. Die zyprische Polizei fand die Schachtel am Sonntag.

Schachtel mit Asche aus Mietwagen geklaut

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen allen Anzeichen nach am Freitagnachmittag in der Hafenstadt Limassol am Strand von „Governors Beach“ aufgebrochen. Neben der Schachtel mit der Asche seien auch zwei Taschen und 200 Euro entwendet worden. Bilder von Überwachungskameras zeigen einen kleinen schwarzen Wagen. Die Polizei glaubt, dass darin die Täter sitzen, wie das Staatsfernsehen (RIK) am Samstag berichtete.

dpa