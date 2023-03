Extremes Hochwasser und Schnee möglich – wildes Wetter steht bevor

Auf Deutschland kommt beim März-Wetter viel Niederschlag zu. © Andreas Rosar/dpa

Die ersten Tage im März waren relativ ruhig, was das Wetter angeht. Doch das soll sich bald ändern. Es könnte sogar richtig heftig kommen, was Schnee, Regen und Sturm angeht.

Der Sommer rückt kalendarisch näher, was das Wetter angeht, sind die Sommermonate und heiße Temperaturen aber noch ein ganzes Stück entfernt. Ganz im Gegenteil. Auf Deutschland kommt in der zweiten Märzwoche ein Wetterwechsel zu, der alles beinhaltet, nur keine Sommergefühle. Denn: Diverse Experten sind sich einig: der Winter ist noch nicht vorbei, kommt jetzt nochmal mit ordentlich Schnee in einigen Teilen Deutschlands. Und da wo es nicht schneien soll, da könnte es kräftig regnen. Hochwasser-Gefahr inklusive.

Längst sind die Böden in Deutschland wieder zu trocken, eine erste Dürre macht sich breit, keine guten Voraussetzungen für den Sommer. Und schon gar nicht, wenn bald plötzlich viel Niederschlag auf einmal vom Himmel fällt. Dann fließen die Wassermaßen oberflächig ab und sorgen für Hochwasser. Genau das droht Deutschland ab der zweiten Märzwoche massiv.

Winter-Wetter gibt Vollgas – viel Regen und Schnee im Anmarsch

Noch ist unklar, wie heftig es in den kommenden Tagen wirklich wird. Diverse Wettermodelle liegen vor. Die Anzeichen verdichten sich aber: Der Winter gibt noch weißes Schnee-Comeback. Oder bringt massig Regen.

Das hat vor allem mit einer sich auftürmenden Luftmassengrenze zu tun, wie die Experten von Kachelmannwetter berichten. Die Meteorologen um TV-Moderator Jörg Kachelmann sind sich sicher: Es wird nass. Nur wie stark die Niederschläge ausfallen, sei noch unklar. Ergiebiger Regen sei aber quasi sicher: „Ab Dienstag bildet sich eine Luftmassengrenze über Deutschland, an der bis Donnerstag Randtiefs mit kräftigen Niederschlägen entlangziehen. Im äußersten Süden ist es dabei deutlich milder, im Norden deutlich kälter. Im Übergangsbereich kommt es zu kräftigen Niederschlägen, kaltseitig als Schnee, warmseitig auf der Südseite zu Regen.“

März-Wetter: Im Norden Schnee, im Süden Starkregen und Hochwassergefahr

Wo genau diese Grenze verlaufen wird, ist noch nicht final klar. Starker Schneefall, so viel scheint sicher, wird aber vor allem im Norden Deutschlands fallen. Auf den Süden, vor allem auf den Südwesten, kommt Hochwasser-Gefahr zu.

Die diversen Wetter-Modelle werden in den kommenden Tagen immer weniger werden und klarere Aussagen treffen können, wie schlimm es welche Regionen in Deutschland mit Schnee, Regen und Sturm trifft.