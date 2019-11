Unglück in Bergwerk: Alle Bergleute gerettet

Verletzte nach Verpuffung in Teutschenthal

+ © Screenshot Google-Maps Unglück in Teutschenthal: Verletzte Explosion im Bergwerk. © Screenshot Google-Maps

Nach einem Unglück im Bergwerk Teutschenthal mussten zwei Menschen ins Krankenhaus. Etwa 35 weitere sind in der Grube eingeschlossen.

Unglück im Bergwerk Teutschenthal in Sachsen-Anahlt.

Teutschenthal in Sachsen-Anahlt. Zwei Menschen sind verletzt. Etwa 35 Menschen waren unter Tage eingeschlossen , konnten aber inzwischen befreit werden.

, konnten aber inzwischen befreit werden. Zum Ausmaß und Schaden gibt es noch keine Angaben. Weitere Informationen in Kürze.

Update 11.46 Uhr: Die nach einer Verpuffung in der Grube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt zeitweise unter Tage eingeschlossenen Menschen sind alle befreit. Alle seien wohlbehalten, teilte die Polizei in Halle im Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag mit.

Alle Personen konnten geborgen werden.#Teutschenthal — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 8. November 2019

Explosion im Bergwerk: Mehrere Menschen unter Tage eingeschlossen

Update 11.29 Uhr: Nach einer Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt sitzen etwa 35 Menschen in rund 700 Metern Tiefe unter Tage. Zwei weitere Kumpel, die zum Zeitpunkt des Unglücks nicht unter Tage waren, mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Eingeschlossenen befinden sich in Sicherungsräumen und sind mit Sauerstoff versorgt, wie ein Sprecher des Landesbergamts in Halle am Freitag sagte. Die Menschen könnten später über den intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden.

Sachsen-Anhalt/Teutschenthal: Explosion in sächsischem Bergwerk: Mehrere Menschen unter Tage eingeschlossen

Update 11.06 Uhr: Nach einer Explosion oder Verpuffung in der Grube Teutschenthal, Saalekreis in Sachsen-Anhalt, sind am Freitag mindestens zwei Menschen verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Mindestens 30 Personen sollen eingeschlossen in der Grube festsitzen sein.

Die Eingeschlossenen sollen in einem Sicherheitsbereich unter Tage festsitzen. Das teilte eine Sprecherin der Polizei in Halle mit. Feuerwehr und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Details lägen noch nicht vor. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Sachsen-Anhalt/Teutschenthal: Explosion im Bergwerk - 30 Menschen unter Tage eingeschlossen

In der Grube Teutschenthal arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert. Zuvor war das Bergwerk rund 80 Jahre zur Kalisalzgewinnung betrieben worden.

+ Grubenunglück in Teutschenthal. © dpa / Sebastian Willnow

Explosion in sächsischem Bergwerk: Mehrere Menschen unter Tage eingeschlossen

Nachricht vom 8. November: Teutschenthal - Zu einer Explosion ist es am Freitagmorgen im Bergwerk Teutschenthal, Sachsen-Anhalt, gekommen. Das meldet der MDR. Um 9.03 Uhr soll ein Notruf eingegangen sein, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Halle. Es soll mehrere Verletzte geben. Mehrere Menschen sollen derzeit in einer Grube eingeschlossen sein.