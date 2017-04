Eurowings-Airbus aus Hannover muss in Prag notlanden

Rauchentwicklung zwingt zu Zwischenstopp

Prag - Nach Alarm wegen Rauchentwicklung an Bord: Ein Airbus der deutschen Fluggesellschaft Eurowings mit etwa hundert Passagieren an Bord ist am Donnerstagabend in Prag notgelandet.

Das aus Hannover kommende Flugzeug mit Ziel Wien sei "ohne Probleme gelandet, die Passagiere wurden evakuiert und es geht ihnen gut", teilte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur AFP mit. Grund für die Notlandung gegen 18.00 Uhr sei Rauchentwicklung im Frachtraum gewesen.

Feuerwehr und Rettungskräfte am Flughafen der tschechischen Hauptstadt wurden den Angaben zufolge in Alarmbereitschaft versetzt. Sie nahmen der Sprecherin zufolge nach der Landung sofort eine Kontrolle an der Maschine vor, um die Ursache für den Rauch zu finden. "Sie haben keine Brandspuren gefunden."

Es liege nun in der Entscheidung von Eurowings, einer Lufthansa-Tochter, ob der Flug fortgesetzt werde, sagte die Sprecherin weiter. Wegen des Zwischenfalls wurden mehrere andere Flugzeuge umgeleitet, die Hauptlandebahn am Flughafen Vaclav Havel musste vorübergehend geschlossen werden.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa