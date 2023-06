ESC-Star Roy Taylor verliert Kampf gegen schwere Krankheit – Fans erschüttert: „Schlaf bei den Engeln“

Erschütterung unter Eurovision-Song-Contest-Fans: Sie trauern um eine Legende des Wettbewerbs, die nicht nur für ihre musikalische Leistung tiefen Respekt bekommt.

Dublin - Große Trauer um Roy Taylor: Der ehemalige Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer hat im Alter von 66 Jahren den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren. Darüber berichten zahlreiche irische Medien und ESC-Portale. Seine Angehörigen hatten die Nachricht über die Facebook-Seite der laut irishmirror.ie von ihm gegründeten Organisation „Watch your Back MND“ verkündet.

ESC-Teilnehmer Roy Taylor (Jump The Gun) ist tot: Er kämpfte gegen MND

„In tiefer Trauer möchten wir den Tod unseres Vaters und Helden Roy Taylor bekannt geben“, heißt es dort. „Durch seine ansteckend positive Einstellung hat er in den letzten Jahren im Kampf gegen MND so viel erreicht. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, dass die Welt näher gekommen ist, sich von MND zu befreien. Das lässt uns vor Stolz platzen. Ein toller Vater, ein toller Mensch und ein toller Musiker. An alle, die uns unterstützt haben: Wir wissen, wer Ihr seid. Wir lieben Euch und er hat Euch alle geliebt.“

MND bezeichnet die Gruppe der Motoneuron-Erkrankungen, zu der unter anderem die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) zählt. Das Universitätsklinikum Würzburg definiert diese auf seiner Homepage als „degenerative Erkrankungen bestimmter Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark, die Muskeln steuern“. Gegen MND kämpft Taylor seit Jahren mit bemerkenswerter Offenheit, aber auch mit Zuversicht, wie unter anderem auf besagter Facebook-Seite und verschiedenen Interviews zu verfolgen war. Die Diagnose hatte er 2018 bekommen, berichtet unter anderem independent.ie, 2020 kletterte er mit dem Song „My New Dream“ demnach auf Platz 1 der irischen iTunes-Charts und machte auch damit auf die Krankheit aufmerksam.

ESC-Teilnehmer Roy Taylor (Jump The Gun) ist tot: Fans in tiefer Trauer

Nicht nur mit seinem tapferen Kampf sammelte er viele Sympathien: Bei vielen Iren und Eurovision-Song-Contest-Fans ist auch sein Auftritt bei Europas wichtigstem Liederwettbewerb unvergessen: 1988 ging er als Bassist und Sänger mit der Band „Jump The Gun“ und dem Song „Take Him Home“ ins Rennen, sie belegten für Irland den stattlichen achten Platz. In den Kommentaren bei YouTube trauern die Fans: „Großartiges Lied, eine fantastische Lebensleistung. Ruhe in Frieden, Roy“ und „RIP Roy. Die Nachricht hat mich heute so erschüttert.“

Unter der Facebook-Nachricht zu seinem Tod sammeln sich sogar hunderte Kommentare. Nicht nur seine Leistungen als Sänger werden gewürdigt, sondern auch sein Kampf gegen die furchtbare Krankheit. Er wird als „MND-Krieger“ und „wahrer Kämpfer“ bezeichnet, und eine Anhängerin schreibt voller Bewunderung: „Roy war eine Inspiration. Ich habe es geliebt, ihn zu treffen und ihn über MND zu interviewen. Er war immer so positiv. Ich denke an Euch alle. Roy hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und wird für immer in Erinnerung bleiben.“ Zudem heißt es in tiefer Trauer: „Schlaf bei den Engeln, Roy.“ Vor wenigen Monaten mussten Fans auch von einem deutschen ESC-Star Abschied nehmen. (lin)