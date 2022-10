Erziehung indigener Völker: Mit diesen Tipps wird Ihr Kind glücklich und selbstbewusst

Von: Jennifer Köllen

Zwei Maya-Kinder in traditioneller Tracht lassen Drachen steigen in Comalapa, Guatemala. © Imago

Maya-Kinder helfen gerne im Haushalt. Kinder anderer Naturvölker sind selbstbewusst und nie wütend. Das können deutsche Eltern lernen.

Hamburg – In der westlichen Welt geht es vor allem um das Individuum. Und das soll vor allem perfekt und erfolgreich sein. Wir sind streng zu uns. Und zu anderen. Und somit häufig auch mit und zu unseren Kindern. Bei indigenen Völkern hingegen steht die Gemeinschaft viel mehr im Vordergrund. Man lebt in einem Dorf zusammen, jeder übernimmt Aufgaben. Auch Kinder. Das ist bei den Maya oder Inuit selbstverständlich.

Ein Grund, warum die Kinder bei indigenen Völkern mehr helfen und sozialer sind. Doch was können sich Eltern hierzulande von Naturvölkern abschauen, um ihre Kinder zu einem glücklichen, sozialen und selbstbewussten Menschen zu erziehen?

Die US-Journalistin Michaeleen Doucleff hat sich der Frage angenommen, was indigene Völker in ihrer Erziehung besser machen als wir. Für ihr Buch „Kindern mehr zutrauen – Erziehungsgeheimnisse indigener Kulturen“ (Kösel-Verlag) hat sie ein Dorf der Maya in Mexiko besucht, war bei den Inuit in Alaska und den Hadza in Tansania.

Bei jedem Naturvolk hat sie andere Qualitäten bei der Erziehung entdeckt, bei denen wir uns noch etwas abschauen können.

Kinder der Maya sind sehr hilfsbereit und lernen freiwillig.

Kinder der Inuit sind niemals wütend.

Kinder der Hadza sind sehr selbstsicher.

Was machen die Eltern dieser Völker anders – oder besser?

Erziehung indigener Völker: Darum helfen Maya-Kinder gerne im Haushalt

Seit vier Jahrzehnten kommen Anthropologen nach Chan Kajaal, um sich anzusehen, wie die Kinder dort erzogen werden. Dazu, freiwillig Aufgaben zu erledigen. Bei ihrem Besuch 2018 sah auch Doucleff mit Erstaunen, wie Kinder die Wäsche waschen, Essen kochen und das Geschirr abspülen. Und das unaufgefordert und freiwillig.

Die Eltern hatten ihren Kindern beigebracht, auf ihre Umgebung zu achten. Was getan werden muss, wird getan. Die Kinder sind verantwortungsbewusste Familienmitglieder. Die Maya wollen, dass Kinder erkennen, wenn die Mutter etwa müde ist und ihre Hilfe braucht. Stichwort Gemeinschaft. Besonders beeindruckend: Die Maya-Kinder erledigen ihre Aufgabe auch noch gerne. Doch wie schaffen die Eltern das?

Das Erziehungsgeheimnis: Den Kindern wird Hilfsbereitschaft beigebracht. Indem man ihnen von Anfang an zeigt, wie sie im Haushalt helfen können. Altersentsprechend. Und ohne Druck. Immer und immer wieder. Die Kinder müssen nicht nur lernen, wann und wie sie die Aufgaben erledigen müssen. Sondern auch, warum es gut ist für die Familie – und für sie selbst.

Darum sind die Kinder der Inuit niemals wütend – das Erziehungs-Geheimnis

Dann besuchte Doucleff das „winzige arktische Dorf Kugaaruk“ an der Küste Neuenglands. Das Gebiet ist seit tausend Jahren Iniut-Land. Forscher, die vorher in der Gegend waren, berichteten, dass die Inuit sich hier nie wütend zeigen, und dafür immer freundlich und großzügig sind. Auch die Kinder.

Sie haben offenbar eine Gabe, ihre Emotionen zu kontrollieren. Sie verlieren nie die Beherrschung. Ganz im Gegenteil zu unseren Familien, in denen öfter mal geschrien wird, dürften sich jetzt viele Eltern denken. Sogar bei ihrer Entbindung sollen die Mütter der Inuit nicht schreien. Da fragen sich nicht nur Mütter: Wie machen die das, zum Teufel?

Inuit-Junge aus Nuiqsut im äußersten Norden Alaskas. © Imago

Was machen die Eltern der Inuit in ihrer Erziehung anders als wir? Sie schimpfen Kinder nicht, wenn diese Fehler machen. Sie bleiben einfach ruhig und sagen Sätze wie „So ein Pech“. Wird etwas umgeworfen, verhalten sie sich ruhig und lösungsorientiert. Das überträgt sich auf die Kinder.

Bei ihrem Besuch beobachtet Doucleff, dass die Eltern hier nie versuchen, den Bewegungsdrang oder die Energie der Kinder zu unterdrücken. Die Erwachsenen strahlen ständig Ruhe aus. Die Journalistin nimmt sich vor, nicht immer gleich aus der Haut zu fahren, sondern erstmal durchzuatmen, wenn sie wütend wird. Eine goldene Regel der Inuit-Erziehung ist: „Schreie nie dein Kind an.“

Erziehung bei den Hadza in Tansania: So wird ihr Kind selbstbewusster

Besuch bei den Hadza in Tansania, einem Naturvolk, das noch mit Pfeil und Bogen jagt. Die Familien in dem Dorf leben davon, was das Land hergibt. Wie unsere Vorfahren sind sie immer noch Jäger und Sammler. Es gibt immer noch circa fünf Millionen von ihnen auf der Erde, schätzen Experten.

Die Kinder der Hadza sind sehr selbstbewusst. Weil ihnen von klein an mehr zugetraut wird. Sie dürfen hingehen, wohin sie wollen; tun, was sie wollen; sagen, was sie wollen. Sie haben jede Menge Unabhängigkeit. Es gibt wenig Hilfsangebote von Seiten der Eltern, keine Befehle oder Vortrage. Natürlich wird aufgepasst, das nichts passiert. Aber das Kind wird nicht ständig dazu angeregt, etwas anders zu tun.

Welche Lehren wir aus der Erziehung indigener Völker ziehen können

Fazit: Wie gut sich diese Erziehungsmethoden in der westlichen Welt einsetzen lassen, muss jedes Elternteil selbst entscheiden. Natürlich kann man ein Kleinkind nicht neben einer großen Straße einfach mal machen lassen. Dennoch kann man einige Lehren aus der Erziehung indigener Völker ziehen: Durch Wiederholung und Einbeziehung kriegen wir unsere Kinder dazu, mehr zu helfen; wenn wir selbst ruhiger bleiben, ist da auch unser Kind; und wenn wir ihm mehr zutrauen und es nicht immer beschützen, wird es selbstbewusster.

Eine deutsche Pädagogin rät: Eltern sollen Kinder nie bestrafen – und es lieber „ausdiskutieren“. Eine andere meint, wir würden unsere Kinder zu „unselbstständigen Tyrannen“ erziehen.