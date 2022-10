Erste Festnahme nach Schüssen vor Fast-Food-Restaurant

Teilen

Zwei Polizisten vor einem Fast-Food-Restaurant in Oberhausen, in dessen Außenbereich Schüsse gefallen waren. © Christoph Reichwein/dpa

Am Samastagabend fallen vor einem Fast-Food-Restaurant in Oberhausen Schüsse. Ein Mann wird schwer verletzt. Jetzt gibt es eine Festnahme.

Oberhausen/Gelsenkirchen - Nach den Schüssen mit drei Verletzten im Außenbereich eines Fast-Food-Restaurants in Oberhausen ist ein 40-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Er soll bei der Tat am Samstagabend anwesend gewesen sein, nicht aber geschossen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten. Er befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Festnahme ist den Angaben zufolge am späten Samstagabend in Gelsenkirchen erfolgt.

Die Ermittler gehen davon, dass die Verletzten keine Zufallsopfer sind. Nach ersten Erkenntnissen soll es ein Treffen geben haben, bei dem dann die Schüsse gefallen seien. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Möglicherweise sei es um geschäftliche Angelegenheiten gegangen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft der dpa.

Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich nach Angaben der Ermittler um einen 51-jährigen Mann aus Essen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Es habe bereits bei ihm eine Durchsuchung stattgefunden. Dabei hätten ihn die Einsatzkräfte nicht angetroffen. Auch der vorläufig festgenommene 40-Jährige ist laut Pressemitteilung der Ermittler ein Türke. dpa