Erneutes Erdbeben in der Türkei: Bericht über starke Erschütterungen

Von: Sarah Neumeyer

Teilen

In der Provinz Kahramanmaras in der Türkei sind die Spuren de schweren Erdbeben im Februar noch zu sehen (Aufnahme vom 16. März). Am Donnerstag (23. März) hat dort erneut die Erde gebebt. © Imago/Murat Kocabas

In der Türkei hat es erneut ein Erdbeben gegeben. Gemessen wurde eine Stärke von 5,3.

Gaziantep – Nur wenige Wochen nach den verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei hat dort am Donnerstag (23. März) erneut die Erde gebebt. Die Erschütterung der Stärke 5,3 hatte ihr Epizentrum wie die großen Beben zuvor in der Provinz Kahramanmaras, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit.

Ein dpa-Reporter in der Stadt Gaziantep berichtete von starken Erschütterungen.

In der Provinz Kahramanmaras in der Türkei sind die Spuren de schweren Erdbeben im Februar noch zu sehen (Aufnahme vom 16. März). Am Donnerstag (23. März) hat dort erneut die Erde gebebt. © Imago/Murat Kocabas

Bei zwei starken Erdbeben in der Südosttürkei und im Norden Syriens am 6. Februar sind fast 57.000 Menschen ums Leben gekommen. Millionen Menschen wurden obdachlos. Die Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 sorgten für eine enorme Verwüstung. (dpa/sne)