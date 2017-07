Schon wieder! Hai-Alarm auf Mallorca - Mann verletzt

Touristen durften stundenlang nicht ins Wasser

Erst kürzlich sorgte ein Blauhai für Schlagzeilen, weil er sich an den Strand von Mallorca verirrte. Daraufhin entbrannte eine Diskussion um die Sicherheit auf der deutschen Partyinsel. Jetzt kam es erneut auf ein Zusammentreffen von Hai und Mensch - ein Mann wurde dabei verletzt.

Palma - In den letzten Wochen gab es bereits drei Hai-Sichtungen an der Südwestküste von Mallorca. Einer wurde am Strand von Illetes, einer in Cala Major, ein anderer in Can Pastilla, gesehen. Ob es sich hierbei um den gleichen Hai handelt, konnte man nicht herausfinden. Dabei kamen die Badegäste bisher immer mit dem Schrecken davon. Die knapp zwei Meter langen Tiere schwammen dicht an die Badenden heran - verletzt wurde aber bis dahin niemand.

Jetzt hat ein Blauhai am Strand von Estanys in Colònia de Sant Jordi für Aufregung gesorgt. An dem Küstenort im Süden von Mallorca streifte das Tier am Samstag gegen 14.30 Uhr einen Touristen am Arm und verletzte diesen leicht. Augenzeugen sollen gesehen haben, dass der Hai den Mann nicht direkt angegriffen habe. Der Kratzer am Unterarm soll dadurch entstanden sein, weil der Mann mit der rauen Haut des Hais in Verbindung kam. Die Folge war, dass alle Schwimmer aus dem Wasser gebeten wurden, die Rettungsschwimmer verhängten für einige Stunden ein Badeverbot. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete, suchte die Guardia Civil den Hai - aber ohne Erfolg. Diese informierten die Experten von Palma Aquarium. Die Rettungsschwimmer hatten das riesige Tier aber im Blick und verfolgten es mit einem Jetski, sodass das Tier wieder zurück ins offene Meer gelang. Nach mehreren Stunden Badeverbot durften dann auch wieder erste Schwimmer ins Wasser.

Die regionale Tierschutz- und Umweltorganisation GOB mit Sprecher Toni Muñóz will darauf hinweisen, dass „solche Tiere wirklich keine Gefahr für die Menschen darstellen.“ Der Experte betont, dass Haie weltweit nur sehr selten für erwähnenswerte Attacken auf Menschen sorgen. „In ganz Spanien wurden seit 1847 insgesamt nur sechs schwere Haiangriffe auf Menschen registriert“, sagte er. Es gebe kleinere Beißattacken, die aber seltener und ungefährlicher seien „als etwa Stiche von Rochen, Spinnenfischen oder anderen Meeresbewohnern.“

