Hackfleisch und Brühwürfel plötzlich erlaubt: Offizielles Bolognese-Rezept auf einmal geändert

Die Bolognese-Sauce ist ein beliebter, italienischer Klassiker. Dafür gibt es ein offizielles Rezept – doch dieses wurde jetzt erstmals nach 40 Jahren geändert.

München – Essen wird in Italien sehr ernst genommen. Da wird bei der Zubereitung kein Spaß verstanden. Eine Frau teilte auf den sozialen Netzwerken einen Pasta-Trick und wurde dafür zerrissen. Eine Theorie eines Uni-Professors löste in Italien sogar Entrüstung aus. Denn für die Menschen ist Essen viel mehr als nur Lebensmittel zur Lebenserhaltung. Für die Italiener bedeutet es italienische Kultur und Tradition und wird wie ein Ritual im Land zelebriert. Italienische Speisen zählen weltweit zu den kulinarischen Favoriten. Anhand bestimmter Merkmale können Sie bereits erkennen, ob Sie in einem guten italienischen Restaurant sitzen.

Bei der Liebe der Italiener zum Essen, wundert es also nicht, dass 1953 eigens eine „Accademia“ gegründet wurde: die Accademia italiana della cucina (italienische Akademie der Kochkunst). Es ist eine staatliche Einrichtung, die es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht hat, das kulinarische Erbe Italiens zu bewahren. Gerade wenn es um die korrekte Zubereitung regionaler Spezialitäten geht, sind die Italiener sehr streng. Laut travelbook.de sind fast 3000 Rezepte der original-italienischen Gerichte dort gelistet. Darunter auch der Klassiker aus Bologna – „Ragù alla bolognese“, wie er in Italien genannt wird.

Bereits seit 1982 ist das notariell beglaubigte Bolognese-Rezept bei der Handelskammer von Bologna hinterlegt. Jetzt wurde es, wie die italienische Zeitung Il Corriere di Bologna berichtet, kürzlich überarbeitet.

Traditionelle Bolognese-Sauce wird ans Heute angepasst

Damit ist es die erste Aktualisierung nach über 40 Jahren. „In 40 Jahren hat sich die Küche verändert und was damals gut war, entspricht vielleicht nicht mehr dem Geschmack der heutigen Gaumen. Deshalb haben wir überlegt, das Rezept für das Ragù zu überarbeiten“, zitiert die Zeitung Roberto Ariani, Generalsekretär der Akademie der italienischen Küche.

Aber auch die seltene Verfügbarkeit der Zutat „Cartella“, das Zwerchfell des Rindes (Kronfleisch), das für die Zubereitung des traditionellen Ragouts verwendet wird, hat zur Anpassung des Rezepts beigetragen. „Es gibt einige Dinge, die Traditionalisten entsetzen werden“, erklärt Cristina Bragaglia von der Akademie, als sie das bei der Handelskammer eingereichte neue Rezept vorstellt. Neben der Brühwürfel-Brühe (sofern sie von „ausgezeichneter Qualität ist“) kann auch gemischtes Hackfleisch aus dem Supermarkt verwendet werden. „Wir haben es untersucht und es entspricht dem für Ragù verwendeten“, versichert Bragaglia.

Überarbeitete Rezeptur: Diese Zutaten sind in der Bolognese-Sauce nicht erlaubt

In der überarbeiteten Version sind folgende Zutaten explizit verboten:

Kalbfleisch oder reines Schweinefleisch

Geräucherter Speck

Knoblauch

Rosmarin, Petersilie und weitere Kräuter

Branntwein anstelle von Wein

Mehl zum Andicken

Das überarbeitete Rezept ist laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica inzwischen notariell beglaubigt und bei der Handelskammer von Bologna hinterlegt worden.

Übrigens: Die Bolognese-Sauce wird, anders als hierzulande, niemals mit Spaghetti, sondern traditionell mit Tagliatelle serviert. Grund: „Das Ragù muss sich mit der Pasta verbinden. Spaghetti sind dafür komplett ungeeignet. Die Soße würde einfach abrutschen“, erklärt Giorgia Zabbini von der Stadtverwaltung Bologna auf Anfrage von Travelbook. (Vivian Werg)