Erfolgs-Diät: Josephine verliert 60 Kilo - Inzwischen sieht sie aus wie ein Model

19-Jährige hat sich verwandelt

+ © Instagram/nolongerfatjosie Josephine hat 60 Kilo verloren. © Instagram/nolongerfatjosie

Sie halbierte ihr Gewicht und ist jetzt kaum wiederzuerkennen. Unglaublich, wie sehr sich ein australischer Teenager im Laufe eines Jahres verändert hat.

Queensland - Sie wollte in ihr Traumkleid passen: Das ist der Grund, den Josephine Desgrand für ihre unglaubliche Verwandlung nannte. Die damals 17-jährige Australierin wog 127 Kilogramm und wurde in der Schule gemobbt. „Die fette Josi“, nannten ihre Mitschüler sie. Ins Fitnessstudio traute sich Josi nicht, weil sie sich so wegen ihrer Kilos schämte. Damit sollte endgültig Schluss sein, als ihr Abschlussball immer näher rückte, wie sie Daily Mail verriet.

Schon zuvor habe sie zahlreiche Diäten angefangen und immer wieder abgebrochen. Nach jedem Fehlschlag schaufelte sie aus Frust erst recht Schokolade, Chips und Burger in sich herein. Doch diesmal wollte sie es wirklich durchziehen mit dem Abnehmen.

Extremer Gewichtsverlust: Teenager verliert 60 Kilo

Das tat sie schließlich auch und halbierte innerhalb von zwölf Monaten ihr gesamtes Körpergewicht. Ihre Erfolge hält die Australierin auf ihrem Instagram-Account „No longer Fat Josie“ fest, was zu deutsch „Nicht länger die fette Josie“, heißt. Mit ihren krassen Vorher-Nachher-Bildern will sie ihren mittlerweile 137.000 Followern Mut machen, sich auch für einen gesunden Lebensstil zu entscheiden.

Video: Die besten Abnehm-Tipps für den Sommer

„Ich will in meinem Leben kein einziges Stück Schokolade mehr anfassen! Das ist meine Entscheidung. Einen gesunden Lebensstil zu führen ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe!“, sagt sie gegenüber Daily Mail. Sie ernähre sich hauptsächlich von Fleisch, Gemüse und Salat und nimmt drei Stück Obst pro Woche zu sich.

Keine Diät, sondern eine Veränderung ihres Lebensstils

Angefangen habe sie aber mit kleinen Umstellungen: Josie trank Wasser statt Limos, holte sich beim Essen keinen Nachschlag mehr und setzte sich das Ziel, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Als nach wenigen Wochen die ersten Kilos purzelten, war der Teenager so motiviert, dass sie Industrie-Zucker strich und nur noch gesund für sich und ihren Vater kochte. „Ich habe aufgehört, es als eine Diät anzusehen und es als eine Veränderung des Lebensstils betrachtet“, erklärt sie überglücklich. Wie happy sie mit der Veränderung ist, sieht man auch auf ihren Fotos.

