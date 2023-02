Neue Erdbeben in der Türkei und Syrien – EU-Gesundheitsbehörde warnt vor Krankheiten

Von: Bedrettin Bölükbasi, Niklas Kirk

Im Südosten der Türkei ereigneten sich gleich zwei neue Erdbeben mit jeweils der Stärke 6.4 und 5.8. Mehrere Häuser sollen eingestürzt sein.

+++ 20.55 Uhr: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnte am Montag (.20. Februar) davor, dass sich Infektionskrankheiten in den betroffenen Regionen ausbreiten und in den kommenden zwei bis vier Wochen etliche Ansteckungen zur Folge haben könnten. Krankheiten, die durch Lebensmittel und Wasser übertragen werden, sowie Atemwegsinfektionen und durch Impfung vermeidbare Infektionen stellten in der kommenden Zeit ein besonderes Risiko dar.

Auch Wochen nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien bleibt die Lage angespannt und die Suche nach Verletzten und Toten geht weiter. © Sameer Al-Doumy/afp

Derweil sagten Unternehmen und Verbände in Deutschland am Montag dringend benötige Materialien wie Arzneimittel, medizinische Geräte und weitere Hilfsgüter im Millionenwert zu, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin nach einem „Spendengipfel“ mitteilte. Die Lieferungen sollen schnell in die Krisengebiete gebracht werden – von den Firmen selbst oder in Kooperation mit der türkischen Regierung sowie mit Helfern.

Erneut Erdbeben in der Türkei – auch in Syrien stürzen Gebäude ein

+++ 20.10 Uhr: Das Beben am Montagabend (20. Februar) war Medienberichten zufolge auch im Norden Syriens, in Israel, im Irak und im Libanon zu spüren. In mehreren Orten nahe der Stadt Aleppo seien erneut Häuser eingestürzt, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation SAMS. Darunter sei auch die Kleinstadt Dschindiris nahe der türkischen Grenze, die schon vor zwei Wochen stark von den Beben getroffen wurde. In mindestens vier Kliniken der Organisation seien neue Opfer eingetroffen.

Die Rettungsorganisation Weißhelme teilte mit, im Nordwesten Syriens seien mehrere Städte und Dörfer betroffen. In mehreren Gebieten seien Hauswände und Balkone eingestürzt. Die Zivilschützer meldeten „mehrere Verletzte“ unter anderem durch herunterfallende Trümmer.

Zwei neue Erdbeben in der Türkei - Mehrere Häuser eingestürzt

Erstmeldung vom Montag, 20. Februar, 19.30 Uhr: Hatay/München – Rund zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei wurde das Gebiet erneut von zwei neuen Erdbeben heimgesucht. Dies meldeten die Katastrophenschutzbehörde AFAD und die seismologische Behörde Kandilli. Innerhalb weniger Minuten haben sich demnach zwei Beben mit der Stärke 6.4 und 5.8 ereignet. Türkische Medien berichteten übereinstimmend, dass mehrere beschädigte Gebäude eingestürzt seien.

Erdbeben in der Türkei: Eben der Stärke 6.4 und 5.8 gemessen

Der türkische Journalist Adem Metan bestätigte dies in einem kurzen Video auf Twitter. „Freunde, es gab ein sehr großes Erdbeben, alles ist eingestürzt, alles!“, meldete er in der dramatischen Aufnahme. Der Sender CNN Türk berichtete später, Menschen seien unter den Trümmern der infolge des Erdbebens eingestürzten Häuser eingesperrt.

Die Katastrophenschutzbehörde warnte die Bevölkerung, beschädigte Häuser nicht zu betreten. Auch wurde davor gewarnt, sich in der Nähe von Gebäuden mit Einsturzgefahr aufzuhalten. Ein weiteres Video aus dem Erdbebengebiet zeigte türkische Soldaten, die wegen des Erdbebens verletzte Personen auf einer Liege wegtransportierten und das Gebiet durchsuchten.

Erbeben in der Türkei: Tsunami-Warnung ausgesprochen

Das seismologische Zentrum für Europa und das Mittelmeer (EMSC) veröffentlichte nach den zwei Erdbeben in der Türkei eine Tsunami-Warnung für das betroffene Gebiete. „Überall sind Sirenen von Krankenwagen zu hören“, schrieb der türkische Sänger und Leiter der Hilfsorganisation Ahbap, Haluk Levent, auf Twitter. Korrespondenten mehrerer türkischer Sender sprachen zudem von Panik auf den Straßen. (bb)