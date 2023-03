Tote und Verletzte nach Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

Von: Helena Gries

Teilen

Ein schweres Erdbeben erschüttert die afghanisch-pakistanische Grenzregion. Mehrere Menschen kommen ums Leben, zahlreiche werden verletzt.

Islamabad – Ein schweres Erdbeben hat weite Teile Afghanistans und Pakistans sowie Teile Indiens erschüttert. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, viele weitere wurden verletzt. Das Beben am späten Dienstagabend (Ortszeit) hatte laut der US-Erdbebenwarte die Stärke 6,5.

Das Epizentrum lag nahe der afghanischen Stadt Dschurm an der Grenze zu Pakistan und Tadschikistan. Die Erschütterungen, die laut Medienberichten rund 30 Sekunden angedauert hätten, seien auch in anderen Ländern zu spüren gewesen. Wie The Times of India berichtet, seien im Norden Indiens Menschen panisch auf die Straße gestürmt. In einigen Gebirgsregionen löste das Beben Berichten der Tagesschau zufolge Erdrutsche aus, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Erdbeben in Afghanistan und Pakistan: Zahlreiche Menschen verletzt

In Pakistan sprachen lokale Behörden in der im Norden gelegenen Provinz Khyber Pakhtunkhwa von mindestens neun Toten und mehr als 40 Verletzten. Es seien zudem mehrere Häuser beschädigt worden. Der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums Scharafat Saman sprach von insgesamt vier Toten und mindestens 70 Verletzten im ganzen Land. 60 Häuser wurden dort zerstört. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Rettungskräfte entladen Erdbebenopfer aus einem Krankenwagen in einem Krankenhaus in Saidu Sharif, einer Stadt im pakistanischen Swat-Tal. Ein Erdbeben der Stärke 6,5 hat am Dienstag weite Teile Pakistans und Afghanistans erschüttert und die Bewohner in Panik versetzt, sodass sie aus ihren Häusern und Büros flohen und selbst in abgelegenen Dörfern in Angst und Schrecken versetzt wurden. © Naveed Ali/dpa

Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Erdbeben in der Hauptstadt Islamabad eine Stärke von 6,8. Die US-Erdbebenwarte verortete das Epizentrum in der nordafghanischen Provinz Badachschan nahe der Ortschaft Dschurm und gab für den Ort eine Stärke von 6,5 an. Dort wurden nach Angaben von lokalen Behörden rund 50 Häuser beschädigt.

Lava und Aschewolken: Zehn aktive Vulkane auf der Welt Fotostrecke ansehen

Erdbeben in Afghanistan und Pakistan: Schwere Erschütterungen im Hindukusch

In der Region am Hindukusch und den Nachbarländern, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen, kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben. Erst im Sommer 2022 waren in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan mehr als 1000 Menschen bei einem verheerenden Erdbeben gestorben. (hg/dpa/afp)