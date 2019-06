Er glaubte das Kind "beherberge den Teufel": Mann will Neffen umbringen

Horror-Szenario in Bremen

In Bremen brachte ein Mann im Wahn beinahe seinen Neffen um. Weil er glaubte das Kind "beherberge den Teufel" würgte der Onkel den Zehnjährigen fast zu Tode.

Bremen - Eigentlich besuchten Mert A. aus Bremen und sein zehn Jahre alter Neffe nur Oma, Yüksel Ö. - doch plötzlich war der 41-Jährige nicht mehr von dieser Welt. Der gemütliche Familienbesuch wurde zum Horror-Szenario, weil Mert A. seinen Neffen im Wahn umbringen wollte. Seit Donnerstag, 14. Juni 2019, muss sich der Mann aus Bremen nun wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Über die unfassbare Gewalttat berichtet nordbuzz.de*.

Zu der Schreckensszene in Bremen kam es als die Großmutter Yüksel Ö. ihren Sohn Mert A. gemeinsam mit ihrem Enkelsohn zu Besuch hatte. Aus einem gemütlichen Familienbesuch bei der Oma wurde schnell ein Horror-Szenario für alle Anwesenden. Die Bremer Großmutter Yüksel Ö. traute ihren Augen nicht: Denn plötzlich geschah etwas mit ihrem Sohn Mert A., mit dem niemand jemals gerechnet hätte.

Bremen: Mann will seinen Neffen im Wahn umbringen - Schlägt Kopf des Kindes gegen die Wand

Der 41-Jährige aus Bremen geriet in einen Wahn-Zustand, wurde zur Furie und attackierte auf einmal brutal seinen 10-jährigen Neffen. Der Bremer "soll den Jungen gewürgt haben, bis er keine Luft mehr bekam. Dann schlug er den Kopf des Kindes mehrfachin Tötungsabsicht an eine Wand“, erklärte Staatsanwalt Arne Kluger aus Bremen in der Bild. Ein Horror-Szenario: Yüksel Ö. musste mit ansehen, wie ihr Sohn ihren 10-jährigen Enkel fast zu Tode würgte und prügelte. Doch was war mit Mert A. geschehen, dass der Bremer beinahe seinen eigenen Neffen umbrachte?

Horror-Szenario in Bremen: Mann glaubt im Wahn Kind "beherberge den Teufel"

Die Staatsanwaltschaft erklärte in der Bild, dass der 41-Jährige eine "psychotische Episode" durchlebte, die niemand vorhergesehen hatte. Der Mann aus Bremen war im Wahn plötzlich davon überzeugt, der Junge "beherberge den Teufel", weshalb der Onkel seinen Neffen umbringen wollte.

Nun steht Mert A. vor Gericht. Die Anklage gegen den Bremer lautet: versuchter Totschlag, allerdings "im Zustand verminderter Schuldfähigkeit". Mittlerweile ist der 41-Jährige auch schon wieder auf freiem Fuß. Denn laut seinem Verteidiger Helmut Pollähne besteht bei dem Mann aus Bremen keine Wiederholungsgefahr einer solchen Gewalttat.

