Pädophiler in Gefängnis scheinbar erstochen - seine Taten machen sprachlos

Ein Pädophiler hat sich an 71 Kindern vergangen, sein jüngstes Opfer soll sechs Monate alt gewesen sein. Nun wurde der Mann in England tot in seiner Zelle aufgefunden.

Nordengland - Nach Angaben von englischen Behörden ist ein britischer Häftling am Sonntag tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Der 33-jährige Pädophiler soll nach Angaben der englischen Tageszeitung The Sun dabei erstochen worden sein. Ein Sprecher des Gefängnisses wollte nach Informationen der dpa die Tat nicht kommentieren.

England: Pädophiler in Haft gestorben - er verging sich an 71 Kindern

Der Brite war 2016 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung von Kindern in 71 Fällen von einem Londoner Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sein jüngstes Opfer soll sechs Monate alt gewesen sein. Er hatte seinen Opfern in einem armen Stadtteil von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur aufgelauert, als er dort von 2006 bis 2014 Freiwilligenarbeit leistete.

Pädophiler gestorben: Zehntausende Bilder zeigen Verbrechen

Als der Mann zu Weihnachten 2014 nach Großbritannien reiste, nahm ihn die britische Polizei fest. Die Behörden fanden belastendes Material auf seinem Computer und einer Kamera, darunter 20.000 Bilder von sexuellem Missbrauch von Kindern, die er auch auf einer Pädophilen-Webseite verbreitet hatte.

