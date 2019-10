Mann in England hängt schreiend an Schornstein - Rettungsversuche enden tragisch

Albtraum in England

+ © dpa / Danny Lawson Ein Mann hing kopfüber an diesem riesigen Schornstein. © dpa / Danny Lawson

In England hat sich eine echte Grusel-Geschichte abgespielt. Ein Mann hing kopfüber an einem Schornstein - in 80 Metern Höhe. Alle Versuche, den Mann zu retten, scheiterten.

England - In England haben sich Szenen abgespielt, die nur den kühnsten Horror-Film Regisseuren einfallen könnten. Die abgespielten Szenen aus Großbritannien machen fassungslos - und werfen viele Fragen auf.

England: Horror-Szenen - Mann hängt kopfüber an Schornstein - jede Rettung kommt zu spät

Ein Mann, der nach Angaben der Polizei zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein soll, war stundenlang an einem über 80 Meter hohen Schornstein kopfüber gehangen. Er ist trotz verzweifelter Rettungsversuche der britischen Polizei und der Feuerwehr gestorben. Anwohner im nordenglischen Carlisle hatten bereits in der Nacht zum Montag Schreie und Jammern aus großer Höhe gehört. Der Tod des Mannes wurde nach stundenlangem Kampf gegen 17.45 Uhr (MEZ) festgestellt.

England: Mann stirbt auf Schornstein - Gruselmeldung wirft viele Fragen auf

Warum und wie der Mann auf den riesigen Schornstein kletterte, war zunächst unklar. Er sei zwischen 50 und 60 Jahre alt und stamme aus Carlisle, teilte die Polizei am Abend mit. Auf Bildern war zu sehen, wie der Mann hilflos kopfüber an dem Schornstein hing - nur ein Seil an einem seiner Beine schien seinen Absturz zu verhindern. Helfer hatten verzweifelt versucht, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien und ihn heil auf den Boden zu bringen.

Mann stirbt in England auf Schornstein - dieser war uralt

Ein Rettungsversuch mit einem Hubschrauber scheiterte, am Nachmittag kam dann eine besondere Hebebühne zum Einsatz. 14 Stunden nach dem ersten Notruf konnten die Helfer nur noch den leblosen Körper bergen. Die Straßen in der Umgebung des Schornsteins, der einst zu einer Baumwollfabrik gehörte, wurden gesperrt. Der Schornstein wurde 1836 errichtet und zählte damals zu den höchsten der Welt.

